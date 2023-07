Anuncian primera edición de “La Copa de la Amistad”  entre RD y Marruecos

La Embajada de la República Dominicana en Marruecos en conjunto con OM Hospitality, anunciaron la primera edición de La Copa de la Amistad entre la República Dominicana y el Reino de Marruecos a celebrarse en una primera etapa del 04 al 12 de septiembre de 2023, donde habrá una competencia de golf Pro/Am en los campos más emblemáticos de Marruecos además de encuentros de negocios de alto nivel para acercar ambos países.

Los organizadores del evento informaron que una segunda parte se llevará a cabo en República Dominicana del 11 al 21 de octubre del presente año. La Copa de la Amistad promete ser una gran experiencia para todos los participantes, ya sean golfistas, inversionistas o profesionales de diferentes sectores.

La Copa de la Amistad entre Marruecos y República Dominicana tiene como objetivo fomentar el acercamiento de los dos países a través del deporte, la cultura, el turismo, los negocios y la inversión” expresó el embajador de la República Dominicana ante el Reino de Marruecos, Amaury Justo Duarte.

En ese orden el diplomático explicó además que “se presenta una oportunidad para reunirse con los representantes de los ministerios de los dos países, los principales actores económicos” detalló.

Puedes leer también: Mueren 15 personas y 37 quedan heridas al volcar un autobús en Marruecos

Marruecos cuenta con grandes escenarios para jugar golf como el Palm Golf Ourika Marrakech y el Palm Eraie Golf Country Club.

Mientras que la República Dominicana cuenta con los mejores campos de golf de todo el Caribe, como son el Dye Fore Casa de Campo, The Links Casa de Campo y Teeth of The Dog en la provincia de La Romana.