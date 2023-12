Acusado de asesinar a venezolana Yenny Pérez había enfrentado cargos por violencia de género

El ítalo-colombiano Michael Saba, alias «El Italiano», detenido por la muerte y desmembramiento de la venezolana Yenny Carolina Pérez, había sido sometido a la justicia a inició de este año por violencia de género.

Según la medida de coerción, emitida este martes por el Ministerio Público, en el mes de febrero el imputado estuvo sometido a la justicia por violencia de género e intrafamiliar.

En esta ocasión, los investigadores han determinado que el hombre de conducta agresiva para las féminas, rentó un apartamento en la torre Suites By Refa del sector Piantini, donde llegó las 12 de la media noche del pasado 21 de diciembre, la víctima Yenny Carolina Pérez.

La medida de coerción explica que siendo aproximadamente las 1:40 de la tarde, del mismo día (viernes), el taxista se comunica con la joven Yeisy Carolina Quinto Canelo, hermana de la víctima, con el fin de preguntarle sobre el paradero de la víctima Yenny Carolina Pérez Canelo, a lo que ésta le manifiesta que no había tenido contacto con ella, informándole este donde la dejó.

La hermana tenía conocimiento de que la víctima se iba a ver con el imputado Michael Saba, por lo que hizo contacto con una ex novia del imputado a los fines de pedirle su número telefónico, número que no le fue proporcionado, pero la ex novia le dijo que trataría de contactar al imputado.