Abogados aseguran permiso de trabajo a Jean Alain no es ilegítimo, pero es irracional

Abogados explicaron que la segunda Sala Penal de la Corte de Apelación no realizó una autorización ilegítima al momento de conceder permiso a Jean Alain Rodríguez de ejercer su profesión durante el proceso judicial abierto en su contra. Sin embargo, aunque afirmaron que la decisión no es ilegítima, aseguraron que es irracional porque ese beneficio no lo reciben todos los presos en República Dominicana.

Además, el licenciado Plutarco Jaquez sostuvo que el ejercicio del ex procurador no afectará el proceso judicial que se mantiene porque el proceso de investigación ya fue cerrado.

Por el momento Jean Alain Rodríguez podrá trabajar todos los miércoles y jueves en sus oficinas.