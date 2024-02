Abel Martínez dice gobierno dominicano es incapaz de controlar frontera

Este martes el candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, visitó la provincia de Barahona en la que criticó el manejo que ha tenido el gobierno que encabeza Luis Abinader sobre la frontera con Haití.

Para Martínez el gobierno no solo ha sido incapaz en materia de economía, agropecuaria y para garantizar una vida digna a los dominicanos; si no que además, no ha sabido controlar la frontera.

Manifestó que pese a la amenaza que representa para el país la situación haitiana, existe una gran debilidad institucional y del Estado.

En el orden de su visita a los diferentes candidatos municipales de Barahona, rechazó los rumores de renuncia de algunos por una posible alianza opositora.