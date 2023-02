Abel Martínez criticó discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, criticó este lunes el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader y dijo que el gobierno miente «de manera descarada» y que el pueblo no solo lo sabe, sino que también lo sufre en carne propia día tras día.

Martínez afirmó que el país tiene el costo de vida más alto registrado en décadas y el Presidente en lugar de bajar la canasta familiar un 30%, como prometió en campaña, ha hecho todo lo contrario, pues esta ha registrado un aumento de un 21%, equivalente a unos siete mil cuatrocientos pesos, según cifras del Banco Central. «La inflación acumulada en estos dos años igualmente de un 21%, es de las más altas de la región», sostuvo.

«La gran bonanza económica que narra usted Señor Presidente, se contradice con el padecimiento que vive día a día nuestra gente, cuyos recursos no le alcanzan ni para mal comer; esas cifras de las que se vanagloria no llegan a los más desprotegidos. Al contrario, hasta las ayudas sociales que llegaban a los más necesitados, incluyendo las que se les suministraban a discapacitados de la provincia San Cristóbal, han sido reducidas o eliminadas», enfatizó.

Expresó que la bonanza «que nos ha sido narrada en la rendición de cuentas se queda en manos de algunos privilegiados, pues tampoco ha llegado a los pequeños y medianos productores; no ha llegado al sector agropecuario, no ha llegado a los emprendedores, no ha llegado a las amas de casa, ni tampoco ha llegado a la juventud; esa bonanza no ha llegado tampoco a los envejecientes ni a los enfermos, quienes no tienen acceso a medicamentos ni a atenciones médicas de calidad dentro del sistema público de salud».

Para Abel Martínez, el país está peor en el campo, en materia de educación, salud, sector eléctrico, combustibles, manejo de los servicios públicos

«En lo que sí ha implantado récord el actual gobierno es en que, por tercer año consecutivo, ha crecido la cantidad de personas pobres en nuestro país; eso significa que más personas pierden calidad de vida y más personas sufren el flagelo del hambre», subrayó.

Señaló que las importaciones agropecuarias aumentaron un 66% perjudicando miles de productores de arroz, papa, leche, carne de pollo, cerdo, cebolla y otros.