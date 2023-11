Irán amenaza a Estados Unidos sino interviene en Guerra Israel-Palestina

El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, ha señalado este miércoles desde Turquía que si no se produce pronto un alto el fuego en Gaza, su país intervendrá en el conflicto. Irán, que considera toda la región como su “hogar”, ha adelantado que no esperará el permiso de nadie para intervenir: “Esta es nuestra región, nuestro hogar, y no esperaremos el permiso de nadie para tratar con lo que ocurre en nuestro hogar”.

La advertencia, en realidad, llegó un día antes. El viceministro de Exteriores de Irán, Ali Bagheri Kani, aseguró en una entrevista en la cadena iraní Ofogh TV que “no quedará nada de Israel” si el conflicto se extiende a otros países. “Si la guerra se expande más, no podemos decir que Israel perderá porque no quedará nada de Israel que pueda ser descrito como perdedor o ganador”, indicó el viceministro.

Tanto Amir-Abdollahian como Bagheri Kani aprovecharon sus entrevistas para atizar a Occidente, especialmente a Estados Unidos, país que consideran como “el principal responsable” del conflicto de Israel y Palestina. “El principal partido responsable de los crímenes de los sionistas, después de los propios sionistas, son los estadounidenses. Han dicho una y otra vez que apoyan a Israel sin ninguna limitación”, aseguró Bagheri Kani. Amir, en cambio, ha lanzado el dardo hacia Europa: “Se posicionan junto a Estados Unidos y están a favor de que Israel decida cuándo poner fin (a la guerra)”.

Aunque Israel acusa a Irán de estar detrás del ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre y de financiar a Hezbolá y a los hutíes de Yemen, el ministro desmintió la semana pasada que su país hubiera intervenido en el conflicto. “No reciben órdenes de Irán. Actúan en función de sus intereses, ya que la operación que llevó a cabo Hamás fue una decisión totalmente palestina. Asumieron la responsabilidad, tomaron una decisión y actuaron”, explicó Amir-Abdollahian en el programa GPS de la CNN.

Irán comienza a moverse en el ámbito diplomático para unir a los países vecinos de Israel. El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha pedido a los países árabes que dejen de exportar a Israel comida y otros productos como el petróleo. Al mismo tiempo, ha criticado, de nuevo, a Estados Unidos: “Sin el apoyo total de Estados Unidos, el régimen sionista quedaría paralizado en cuestión de solo unos días”.

Las declaraciones de este y de Amir-Abdollahian llegan un día después del bombardeo de Israel sobre Yabalia—el mayor campo de refugiados de Gaza— que dejó cerca de 150 muertos. El objetivo de Israel era el de matar a un comandante de Hamás que se escondái en un centro de operaciones subterráneo.