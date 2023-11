El petróleo de Texas se mantiene por debajo de RD$80 el barril

Agencias:- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una bajada del 1.12 %, hasta 76.24 dólares por barril, con las expectativas puestas en la reunión aplazada de la OPEP y sus aliados.

A las 9:00 hora local (14:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en enero perdían 0.86 dólares con respecto al cierre de la sesión del miércoles, puesto que ayer fue festivo en Estados Unidos.

El crudo de referencia estadounidense operaba a la baja en la vuelta tras el Día de Acción de Gracias en EE.UU., y hoy se espera cierta volatilidad por el bajo volumen de negociación en una sesión que será más corta de lo habitual.

El principal factor de movimiento es la reunión de la OPEP+ que iba a tener lugar este domingo y ha sido aplazada al 30 de noviembre, en la que los miembros del cartel petrolero abordarán la continuidad de su política de recortes de producción.

«El resultado más probable ahora parece ser una extensión de los actuales recortes», dijo hoy en una nota el analista Tony Sycamore, de la firma IG.

Desde el pasado septiembre, el precio del petróleo no ha dejado de caer, ya que los recortes introducidos por la OPEP no parecen suficientes para compensar otros factores como las dudas sobre la recuperación en China y las altas cifras de producción de los países petroleros no asociados a la OPEP.