Autoridades venezolanas admiten grupos están tratando derrocar a Maduro

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reveló este lunes una nueva trama conspirativa mediante la cual se pretendería derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de una acción similar a la fallida ‘Operación Gedeón’, una incursión anfibia que tuvo lugar en 2020 de la que participaron exmilitares y paramilitares entrenados en Colombia por mercenarios estadounidenses.

«Este 30 de marzo, apenas hace unos días, unas horas, un prófugo de la Justicia venezolana que tiene orden de aprehensión por la conspiración ‘Brazalete Blanco’, Mario Iván Carratú Molina, manifestó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que se estaban realizando contactos con militares venezolanos en EE.UU. para organizar un ‘movimiento libertario’, que no es más que un eufemismo para referirse a un movimiento golpista, criminal y terrorista», denunció el funcionario en una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas.

Para sustentar sus aseveraciones, Saab leyó el post en X de Carratú Molina, en el que se denuncia lo expuesto y se añade que «hay militares vinculados a la ‘Operación Gedeón’, mientras que del lado de los civiles estarían «reclutando» a un exministro del fallecido presidente Hugo Chávez.

«Me veo en la obligación de denunciar públicamente a quienes tratan de vincularme en actividades no cónsonas con la realidad del país. Hago la denuncia porque no solo me comprometen inconsultamente en propuestas inaceptables, sino porque además buscan engañar, en su buena fe, a civiles y militares honestos y patriotas», sostuvo el exmilitar, quien también acotó que su plan consiste en el despliegue de «una fuerza de tarea coordinada por venezolanos de sólida reputación, sin afiliaciones partidistas, capacitados y serios».

De su parte, el titular del Ministerio Público venezolano aseguró que «este hombre –Carratú Molina–, en su demencia, sigue proponiendo salidas criminales y golpistas, invasiones militares» e invitó a cuestionarse lo que estaría sucediendo en «ese sector golpista, extremista, criminal, mercenario» de la oposición, para llegar al punto de confesar sus planes en las redes sociales.

El exministro de Chávez y otros implicados

De acuerdo con información manejada por la Fiscalía, el exministro del expresidente Hugo Chávez implicado en esta trama es Felipe Pérez Martí, quien ejerció la cartera de Planificación entre 2002 y 2003.

Según su relato, el exfuncionario habría sido el organizador del referéndum consultivo convocado por la oposición extremista el 16 de julio de 2017 y, además, se expresó a favor de la ‘Operación Gedeón’ en un artículo difundido en medios de prensa el 9 de mayo de 2020.

En el texto se lee: «Estoy seguro de que tarde o temprano tendrá éxito, a pesar de que no fue ejecutada en sus inicios de la mejor manera posible. Javier Nieto ha dejado en claro tanto que esto es solo el inicio como que hay otros grupos implicados, además de los apresados. No era una operación inmediata y ahora hay un repliegue táctico-temporal del resto de la Operación, tanto lo que está en el país como la que estaba preparada para incursiones posteriores».

Nieto, llamó a recordar Saab, fue «uno de los organizadores de la ‘Operación Gedeón'».

En adenda, el titular de la Fiscalía de Venezuela mencionó en esta trama al periodista Orlando Avendaño, radicado en EE.UU., al que se le imputan cargos de instigación al odio por mensajes publicados en X relacionados con el papel de la dirigente política opositora María Corina Machado.

En decir de Avendaño, «lo que María Corina [Machado] está construyendo trasciende lo electoral. El ánimo, en torno a ella, es insurreccional. Así debe encausarse. Para que haya elecciones libres, no toca pedirlas ni buscarlas, sino imponerlas. Para ello la organización, que se justifica con lo electoral», lo que para las autoridades del país suramericano constituye un indicio de que «el plan insurreccional –de Machado– tiene como base o excusa lo electoral».

Fuente: RT