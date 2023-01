Romeo Santos revela que será padre por cuarta vez en el video musical “Solo Conmigo”

Santo Domingo:- Romeo Santos agitó Internet cuando hace una semana compartió con los fans un adelanto de lo que sería su primer sencillo del año llamado “Solo Conmigo”, parte de su álbum Fórmula, Vol. 3.

En la vista previa se ve al cantante de bachata entre las piernas de una dama, interpretando parte de la canción. “De Santo solo tengo el apellido”.

Este martes, el cantante lanzó oficialmente su nuevo sencillo sorprendiendo a sus fieles romeístas con noticias aún más emocionantes: él y su novia de toda la vida esperan un bebé. Esta también marca la primera vez que Santos, quien siempre ha mantenido en secreto su vida personal, muestra a su novia en uno de sus videos musicales.

“Solo Conmigo” es una sentida bachata en la que el artista dominicano escribe una carta abierta a su pareja. Describe un amor puro, sin juicio sobre el pasado.

“Buscaste muchos príncipes buscando el amor/ Derrochaste tantos sentimientos, nadie te entendió/ Tantas huellas en tu cama pero yo fui quien selló tu corazón/ Has fracasado en 100 relaciones sin saber por qué/ Has amado fuerte pero no a este nivel/ Y la almohada me dice que ha visto mucho sexo en tu colchón, pero conmigo sólo has hecho el amor”, canta en el estribillo.