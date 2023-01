Acusan a Shakira de plagio por tema con Bizarrap

Santo Domingo:- El tema de Shakira y Bizarrap, ´BZRP Music Sessions 53´, al parecer tardará mucho tiempo para dejar de acaparar titulares y no solo por los fuertes señalamientos que hace la colombiana a Gerard Piqué y a la nueva pareja de este, Clara Chía, sino que inmediatamente se estrenó, una cantante venezolana conocida como Briella Music salió a través de sus cuentas de Tiktok, Instagram y Twitter asegurando que la nacida en Barranquilla había utilizado una creación suya de referencia.

“Creo que Shakira se inspiró de mi canción ´Solo tú´ para crear su Bizarrap Session. Quiero que lo escuchen ustedes mismo”, expresó Biella previo a mostrar la parte del coro de su tema y compararlo con el de Shak.

Aunque Briella aclaró que admira a Shakira y no busca crear ninguna situación incómoda con la también empresaria, el video de sus declaraciones está siendo compartido por millones de usuarios en todas las redes sociales y muchos aseguran que la intérprete de éxitos como “Inevitable”, “Antología” y “Addicted to you” plagió a la novel artista, quien lanzó su canción hace seis meses y pide crédito por ello.

«No lo hago para buscar problemas, soy fanática del trabajo de ambos, pero de verdad, no sé qué hacer», explicó Briella.

“De verdad, si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”, agregó.

Esta no es la primera vez que Shakira es acusada de violar la ley de derecho de autor, pues en 2005, el salsero Jerry Rivera dijo que “Hips don’t lie” tenía cierto parecido a “Amores”. En su momento, Shakira explicó que cuando la escuchó pensó en esa salsa, pero que Wyclef Jean la había sacado de otra canción escrita por el compositor dominicano Luis «El Terror» Días.

En 2010, músico dominicano Wilfrido Vargas dijo que el himno para el Mundial de ese año, “Waka Waka”, era una copia de su tema “El Negro no puede”.

Asimismo, en 2010, otro dominicano llamado Ramón Arias Vásquez denunció a El Cata y a Shakira por plagiar “Loca”, aunque cinco años más tarde un juez de Estados Unidos desestimó el caso.

Y en 2016, el cubano Liván Castellano Valdés demandó a Shakira y a Carlos Vives por utilizar varios fragmentos de “Yo te quiero tanto”, de su propiedad, en el tema “La bicicleta”. En 2019, una corte de Madrid alegó que: «no existe de ninguna manera de plagio».