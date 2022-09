Gobierno propone organizaciones sociales monitoreen 4% educación

Santo Domingo:- El Gobierno manifestó a un grupo de organizaciones sociales reunidas en el Palacio Nacional que tiene un irrenunciable compromiso con la educación, preservar la asignación de un 4 % del producto interno bruto (PIB) en el Presupuesto y que garantizará la veeduría ciudadana en la forma en cómo se invierten los recursos en ese sector.

Explicó que el Ministerio de Educación registra una subejecución presupuestaria proyectada en 20 mil millones de pesos, de los cuales 16 mil millones fueron redistribuidos en el mismo sector educación, pero que los restantes 4 mil millones corresponden a programas con financiamientos externos dirigidos a programas específicos y que materialmente será imposible invertirlos en el sector.

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, puso como ejemplo un programa para formación técnico-profesional con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por 27 millones de dólares (unos 1,800 millones de pesos) y del que solo se ha ejecutado un millón de dólares

Explicó que esos fondos no pueden ser transferidos a otros fines a menos que se renegocie con la entidad financiera, proceso que duraría más de nueve meses, recordando que el Presupuesto lo que no se ejecuta en un año no se transfiere automáticamente para el año siguiente, sino que hay que volver a someterlo para el siguiente presupuesto.

Las organizaciones sociales invitadas al Palacio Nacional tuvieron numerosas intervenciones y todas terminaban enfatizando su determinación de que se preserve la conquista de destinar el 4 % del PIB a Educación y dijeron sentirse sorprendidas de que con tantas necesidades y reclamos en el área educativa ese Ministerio refleje una baja ejecución presupuestaria.

EL 4 % se mantiene

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, intervino para manifestar que el Gobierno tiene el compromiso irrenunciable de mantener la asignación presupuestaria del 4 % del PIB y anunció que ese monto se mantiene en el proyecto de presupuesto del 2023.

Esa afirmación fue corroborada por el ministro de Hacienda y el director de Presupuesto, José Rijo, quienes recordaron que fueron de los que se congregaron y marcharon en reclamo de esa conquista, por lo que el compromiso de este gobierno es mantener y hasta aumentarlo en caso de ser necesario.

Vicente explicó que lo que el Gobierno ha hecho es transparentar los recursos que no podrán ejecutarse por las razones explicadas, señalando que las autoridades no han afectado la inversión en ninguno de los programas de Educación.

“A veces uno se frustra porque esta discusión se ha generado por la transparencia con que nos manejamos frente a la población, lo cual es correcto, pues en el pasado simplemente se dejaba de ejecutar y no se comunicaba al Congreso, como hemos hecho”, manifestó Vicente en tono reflexivo.

El 3.3 % anterior

Les reveló a las organizaciones sociales presentes en la reunión sostenida en el Palacio Nacional que en los ocho años anteriores la ejecución presupuestario promedió el 3.3 % del PIB en cada año, pero que eso no se transparentaba en las reformulaciones presupuestarias. “La sociedad exige transparencia y a eso es que estamos comprometidos”, puntualizó.

Vocero organizaciones

El padre Pedro Acevedo hablando como vocero de las organizaciones presentes, intervino para sugerir que se convoque al Pacto por la Educación y pidió que se desista de reducir la asignación presupuestaria a Educación.

A seguidas señaló que ese colectivo ha tenido una buena acogida por parte del actual ministro Ángel Hernández, por lo que entiende que se puede trabajar en conjunto para velar por la calidad de la inversión en Educación y para que se produzca la ejecución adecuada.

Refirió que no asignarle el 4 % del PIB a educación sería una violación a la Ley General de Educación, la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto por la Educación.

La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Vicente insistieron en la propuesta de que esas organizaciones se integren a un acompañamiento en la ejecución presupuestaria de Educación como parte de los esfuerzos por mejorar la calidad y reiteraron que el Gobierno mantiene el 4 % del PIB en el presupuesto próximo.

“Este Gobierno tiene un compromiso con la educación y con mejorar la calidad del gasto”, enfatizó Peña.

Los invitados

Al Palacio Nacional fueron invitados los representantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Alianza ONG, Centro Cultural Poveda, Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS), Centro Juan XXIII, Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, EDUCA, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Fe y Alegría Foro Ciudadano, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Foro Socioeducativo, INICIA Educación, Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISEEPP), Instituto Superior Pedro Fco. Bonó, Instituto 512, Misión Educativa Lasallista, Muchachos y Muchachas con Don Bosco, Plan Internacional, Repensar la Educación (RED), Unión Nacional de Escuelas y Colegios Católicos (UNECC) y World Vision.

Gastos. Cuando el ministro de Hacienda reveló que uno de los programas que tuvo subejecución presupuestaria era financiado por el BID para educación técnico-profesional, el padre José Ramón López Jáquez de “Fe y Alegría”, puso cara de asombro porque solo esa obra tiene catorce politécnicos inconclusos.

En las intervenciones de los representantes de organizaciones sociales también fue reiterativo el respaldo a la agenda de trabajo planteada por el actual ministro de Educación y pidieron respaldo a la misma. Señalaron su disposición de colaborar con las autoridades en las iniciativas educativas para evitar situaciones como las de ahora.