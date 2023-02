Seis jugadores listos para un repunte en el 2023

MLB:- ¿Saben cuál fue la parte más divertida del Premio al Regreso del Año en el 2022? Que, por primera vez, ambos ganadores fueron jugadores que tienen casi asegurados sus puestos en Cooperstown.

Justin Verlander se adjudicó el galardón en la Liga Americana (junto con el Premio Cy Young) y el dominicano Albert Pujols lo ganó en la Liga Nacional, en lo que fue su última campaña de Grandes Ligas. De cara a la temporada 2022, Verlander parecía tener posibilidades de ganarlo, ya que venía de una lesión. ¿Pero Pujols? Ni el fanático más optimista de los Cardenales pudo anticipar lo que el veterano iba a lograr. Eso es lo divertido del Premio al Regreso del Año: Es difícil de pronosticar.

Pero, de todos modos, lo vamos a intentar. A continuación, damos un vistazo a seis jugadores que tuvieron un 2022 difícil, pero que estarían en posición de causar un impacto en el 2023. Algunos son jugadores jóvenes que no pudieron carburar; otros son veteranos que han rendido más en sus carreras comparado con el año pasado. Todos podrían recuperarse de gran manera en el 2023.

India no solamente fue Novato del Año de la Liga Nacional en el 2021; el voto no estuvo reñido. El intermedista de los Rojos recibió 29 de los 30 votos al primer lugar, el otro fue para Trevor Rogers de los Marlins y se estableció firmemente no solamente como uno de los mejores jugadores de los Rojos, sino también una piedra angular del equipo. Tenía poder, velocidad, defensa, un gran ojo al bate y un estilo innegable; era imposible no mirarlo.

Bueno, en el 2022, el porcentaje de embasarse de India cayó 50 puntos (de .376 a .327), su slugging cayó más de 80 puntos (de .459 a .378) y hasta su defensa se vio menos sólida.

Problemas con la corva derecha lo entorpecieron en la primera mitad. Y luego de sufrir un hematoma óseo en la pantorrilla durante el juego “Field of Dreams,” nunca logró entrar en ritmo. India dijo que se puso demasiada presión el año pasado después de ser Novato del Año y se supone que esta temporada, con expectativas más bajas para él y para su equipo, el ambiente será distinto. Los Rojos siguen tratando de definir algunas cosas, pero se esperaba que India fuera una pieza consistente para este equipo. En el 2023, podría serlo.