Reynaldo Rodríguez agradecido de regresar a Venezuela para la SC

CARACAS- Reynaldo Rodríguez regresó a Venezuela tres años después de haber actuado frente a esa afición, vistiendo los uniformes de Águilas del Zulia y de Navegantes del Magallanes, rindiendo buenos dividendos ofensivos en ambos conjuntos.

Serie del Caribe 2023 en la Gran Caracas

Y llegó a Caracas no solo como una cara conocida, sino como el vigente Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe, ganada el año pasado por los Caimanes de Barranquilla, con el slugger en plan estelar al promediar .500 para ser el campeón bate de ese torneo.

Pero el veterano de 36 años, llegó a la edición 65 del clásico caribeño representando a otro país: México, debido a que actuó con las Águilas de Mexicali en la pelota invernal, reforzando posteriormente a los Vaqueros de Montería en la etapa final de la pelota colombiana.

Por ser reserva del circuito azteca, los campeones de México, Cañeros de Los Mochis, tuvieron la prioridad para llevarlo a Venezuela como parte de su roster.

“Esto fue algo que ocurrió a último hora. Recibí una llamada el día 30 (de enero) para el equipo de México, ellos me escogen de refuerzo y atendimos el llamado”, explicó Rodríguez. “Fue algo lamentable para el equipo de Vaqueros de Montería, con el cual quedé campeón en Colombia, pero estoy actuando como todo un profesional”.

“Atendí el llamado del equipo de México, aquí estamos en la Serie del Caribe y quiero defender el título”, aseguró. “El año pasado estuve con Colombia, ahora con México, y pues nada, queremos conseguir el título”.

A Rodríguez le tocó enfrentarse el pasado sábado a sus excompañeros de Montería, y aunque se fue de 3-0, anotó una carrera en el triunfo de Los Mochis 7-6.

“Es primera vez que me pasa en mi carrera. Disfruté jugar contra mis compañeros de Colombia”, aseguró. “Fue algo bonito y lo importante es que se logró la victoria al final”.

Los mexicanos arrancaron la jornada del lunes igualados en el primer lugar con el rival de la fecha, Venezuela, por lo que el jugador cafetero está satisfecho con el rendimiento del equipo dirigido por el venezolano José Moreno.

“El equipo ha hecho los ajustes. Supimos venir de atrás y aprovechamos los espacios que nos dio el equipo de Colombia, el equipo dominicano”, explicó el toletero, quien dio el primer jonrón en la historia del recién estrenado estadio Monumental Simón Bolívar, de La Rinconada, en el primer duelo que se disputó ante los Tigres del Licey, de la República Dominicana.

“Estoy agradecido con Dios. Es algo que se lo debo a mi familia. Meter el primer jonrón en este estadio es algo muy bonito”, enfatizó. “Está es mi segunda Serie del Caribe. Estoy agradecido y espero tener esa ofensiva oportuna cuando el equipo lo necesite y que vengan muchos (jonrones) más”.

Con experiencia en varios circuitos del Caribe, Rodríguez afirmó que el nuevo estadio de Caracas es “perfecto”.

“Venezuela se lució. No hay más nada qué decir. Es un estadio muy lindo”, dijo agregando su satisfacción por retornar a un país en el que presenta promedio vitalicio de .340, con 24 jonrones y 98 empujadas en cuatro temporadas.

“Es una motivación más venir a Venezuela después de tres años”, indicó “Chencho”, apodo por el cual también es conocido. “Estoy agradecido con Dios por esa oportunidad de jugar en Venezuela, Dominicana, México, Colombia… De estos países me falta Puerto Rico. Creo que a donde he ido, Reynaldo Rodríguez ha dejado su huella. Creo que eso es lo importante, que a donde los equipos me han llevado, he hecho el trabajo”.

Rodríguez tuvo la oportunidad de defender a Colombia en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol, algo que podría repetir en el torneo que se inicia el próximo mes, aunque no quiso confirmar aún su presencia por causas familiares.

“Ahorita mismo estamos en la Serie del Caribe. Después, creo que voy de vacaciones con mi familia. Me nació una niña, no la he disfrutado”, explicó. “Después, pensamos en el Clásico”.