Ohtani ‘podría optar por un contrato a corto plazo’

MLB:- Luego de todo lo que se ha hablado acerca de un potencial contrato récord para Shohei Ohtani en la historia de la agencia libre este invierno, ¿estaría el fenómeno japonés dispuesto a firmar un pacto a corto plazo?

Alden González de ESPN informó que personas allegadas a Ohtani creen que el jugador multifacético “podría estar abierto a recibir un contrato a corto plazo con un significativamente alto valor anual promedio”. Como tal, el número de potenciales postores podría aumentar considerablemente.

Esta idea no luce tan descabellada, ya que el astro japonés no lanzará en 2024 tras someterse a una cirugía en su codo derecho a finales de la campaña. Con la posibilidad de que Ohtani regrese como un lanzador/bateador de tiempo completo en 2025, un contrato a corto plazo con una cláusula que le permita salirse de este después de la siguiente campaña podría ser una opción. Ohtani también tiene el tiempo de su lado, ya que no cumplirá 30 años sino hasta en julio del 2024.

El récord para el valor anual es de US$43.3 millones, impuesto por Justin Verlander y Max Scherzer tras firmar pactos cortos con los Mets el pasado invierno. Si Ohtani se inclina por esta ruta, superará por mucho esta cifra récord.