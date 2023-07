MLB anuncia serie de pretemporada entre Boston y Tampa en el Estadio Quisqueya

Grandes Ligas informó que los Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa Bay disputarán juegos de pretemporada en Santo Domingo, República Dominicana, el 9 y 10 de marzo del 2024.

Así mismo MLB anunció que los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego disputarán sus primeros encuentros de la próxima campaña regular en Corea del Sur, al enfrentarse en una serie en Seúl el 20 y 21 de marzo.

Será la novena vez que las Grandes Ligas realicen un juego internacional para inaugurar su campaña

Por su parte, los Astros de Houston y los Rockies de Colorado chocarán en Ciudad de México el 27 y 28 de abril. El pasado 29 y 30 de abril, los Padres y los Gigantes de San Francisco se enfrentaron en la capital mexicana, también como parte de la campaña regular.

En cuanto a Seúl, será la primera vez que Corea del Sur albergue duelos de la campaña regular.

Las mayores realizarán tres series de juegos internacionales el año próximo. Una de dos duelos está prevista para el 8 y 9 de junio, entre los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia.

• Serie de Seúl: Dodgers vs. Padres, 20 y 21 de marzo (Inicio de temporada MLB)

• Serie de Ciudades de México: Astros vs. Rockies, 27 y 28 de abril

• Serie de Londres: Mets vs. Filis, 8 y 9 de junio

• Serie de la República Dominicana: Medias Rojas vs. Rays, 9 y 10 de marzo 9-10 (Entrenamientos de Primavera).