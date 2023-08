Justin Minaya anuncia que no participará con RD en la Copa Mundial de Baloncesto

El dominicano, Justin Minaya, anunció este martes que no participar con la Selección Nacional de Baloncesto, en la Copa Mundial de Baloncesto 2023, que inicia el próximo 25 de agosto en Filiponas, Japón e Indonesia.

Mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales Minaya informó que se enfocará en su preparación y recuperación «después de haber conversado con mi familia, doctores y mi agente, en conjunto hemos decidido que en este momento lo mejor para mí sería enfocarme en estar físicamente listo para el inicio del campamento de entrenamientos y también para la siguiente temporada», escribió el joven jugador.

Se recuerda que Minaya salió lesionado del muslo izquierdo tras tratar de ejecutar un donqueo en alley-up durante el partido de fogueo del pasado miércoles frente a la Universidad de Memphis partido desarrollado en el Palacio de los Deportes.

Dijo estar decepcionado por no poder representar el país y al mismo tiempo agradeció al la Federación Dominicana de Baloncesto «desafortunadamente, esto no permitirá que pueda representar a la República Dominicana en la próxima Copa del Mundo. Si bien estoy sumamente decepcionado de no poder participar en el torneo, quiero agradecer a la Federación Dominicana de Baloncesto y sus oficiales, al staff de entrenadores y a mis compañeros por todo lo que han hecho por mí. Así mismo, quiero agradecer a toda la fanaticada dominicana por todo su apoyo» detallo en el comunicado.

El dominicano de 6´6″ de estatura, estudió en la Universidad de Providence y terminó su temporada 2022-23 con los Portland Trailblazers participando en cuatro partidos en los que encestó 4.3 puntos con 3.8 rebotes y una asistencia por partido