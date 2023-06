Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista en jugar 200 partidos con una misma selección

Cristiano Ronaldo se convirtió este martes en el primer futbolista de la historia en jugar 200 partidos con una misma selección. La marca la estableció durante un encuentro entre Islandia y Portugal, disputado en Reikiavik y correspondiente a la fase clasificatoria de la Eurocopa 2024, que terminó con victoria de los lusos por 1-0, gracias, precisamente, a un tanto suyo en el minuto 89.

«Jugar 200 partidos demuestra mi amor por este país, por nuestra selección y no es una coincidencia», declaró Ronaldo en la rueda de prensa previa al encuentro deportivo. «Por eso estoy muy orgulloso, quiero seguir jugando, quiero seguir haciendo feliz a mi familia, amigos y a todos los portugueses. Porque este ha sido un camino largo, pero no terminará pronto», añadió, asegurando que no persigue los récords, sino que estos le persiguen a él.

Antes del saque inicial, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, obsequió a Ronaldo dos camisetas: una con el dorsal 17, que vistió en su primer partido con la selección portuguesa, y otra con el número 200, en referencia a la cantidad de veces que ha defendido sus colores.

El Libro Guinness de los récords registró el nuevo logro de Ronaldo y, a modo de reconocimiento, le otorgó una placa conmemorativa, entregada por Humberto Coelho, vicepresidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Puedes leer también: Cristiano Ronaldo se convierte en el jugador con más partidos como seleccionado

Según un comunicado publicado en la página de esa federación, el hoy jugador del Al-Nassr saudita hizo su debut con el combinado portugués el 20 de agosto de 2003, cuando solo tenía 18 años, en un encuentro contra Kazajistán.

El segundo futbolista con más encuentros disputados en una misma selección es el kuwaití Bader Al-Mutawa, con 196 partidos, seguido por el malasio Son Chin Aun (195), el egipcio Ahmed Hassan (184) y el omanés Ahmed Mubarak (183). El primer europeo tras Ronaldo es el español Sergio Ramos, que acumula 180 apariciones con ‘La Roja’.

Fuente: RT