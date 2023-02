Albert Pujols se reincorpora Anaheim como un asistente especial

MLB:- Albert Pujols se ha reincorporado a la organización de los Angelinos como asistente especial del club. Recién salido de una carrera digna del Salón de la Fama de 22 años, que lo vio convertirse en el cuarto jugador en la historia de la Liga Americana y la Liga Nacional en alcanzar los 700 jonrones en su carrera.

Pujols llegó al campamento el martes y se reunió con los medios el miércoles para discutir su rol con los Angelinos. Dijo que siempre planeó cumplir con su contrato de servicios personales de 10 años que firmó como parte de su contrato original de 10 años y $254 millones con los Angelinos, incluso después de que el club lo dejara en libertad durante la temporada 2021.

“Era solo parte del negocio, así son las cosas, y no hay nada que me detenga de nada”, dijo Pujols. “Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí. Lo que pasó hace dos años, no guardo rencor por nada. Eso es parte del negocio”.

Pujols, quien jugó con los Angelinos de 2012 a 2021, dijo que planea servir como instructor especial en los entrenamientos de primavera esta semana y también viajará a su República Dominicana natal durante la temporada para ayudar con las perspectivas del club allí. Dijo que está abierto a lo que quiera el gerente general Perry Minasian y está emocionado de ayudar a la organización, pero se imagina a sí mismo actuando más como un mentor para los jugadores que como un ejecutivo de la oficina principal.

“Lo que sea que Perry y la organización necesiten, estoy aquí para ayudar”, dijo Pujols. “Solo estoy tratando de ayudarlo, pero no es mi trabajo estar en la oficina principal. Se trata más de trabajar con muchachos más jóvenes como pueda”.

La superestrella de los Angelinos, Mike Trout, estaba complacido de ver a su excompañero de regreso en el campamento y cree que Pujols puede ayudar a impartir sabiduría a los jugadores más jóvenes. Trout le da crédito a Pujols por tomarlo bajo su protección cuando era un jugador sin experiencia y cree que fue fundamental en su desarrollo.

“Simplemente aporta mucha información y puede responder cualquier pregunta que pueda tener porque ha pasado por todo”, dijo Trout. “Incluso yo mismo tengo preguntas. Ha pasado por muchas situaciones. Mentalmente, físicamente, ha pasado por todo. Entonces, si estás pasando por algo, es bueno hablar con él. Fui muy afortunado de estar rodeado de muchachos veteranos, y él es uno de los mejores en hacerlo”.

