Tokischa llega por primera vez a Ecuador y así le reciben sus fans y la prensa

Ecuador:- La cantante urbana dominicana Tokischa llegó a Ecuador la tarde del miércoles en donde fue sorprendida por sus fans y la prensa. Desde tempranas horas de la tarde cientos de personas llegaron al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil para recibir a la artista, quien hizo su entrada a las 5:00pm. Pancartas, disfraces, y hasta una escultura de busto fueron algunos de los accesorios presentes de la fanaticada para la artista.

Tokischa se estará presentando este jueves 3 de agosto en el Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil y el viernes 4 en la Plaza de Toros en Quito Ecuador, la capital y ciudad más poblada.

Desde este miércoles ha trascendido en los medios de comunicación del país, ubicado en la región noroccidental de América del Sur, los épicos requerimientos de la artista Tokischa, entre los que figuran 20 litros de leche, 6 bandejas para comida de animales, y muchas flores, entre otros.

Tokischa además solicitó una visita por toda la ciudad, visitar la cárcel de mujeres y una reunión con la comunidad LGTBIQA+ de Ecuador.

La dominicana celebra también que su tema KILO junto a The Martínez Brothers resulte ganador como Best Track of the Year en la premiación DJ Best of North América. Además, su canción CHULO pt.2 en la que colabora junto a Bad Gyal y Young Miko se encuentra en el listado Billboard Argentina Hot 100 en el lugar 64 ascendiendo 34 posiciones en las listas.