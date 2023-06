Fernando Villalona vuelve Altos de Chavón en un concierto para la historia

Santo Domingo:- En el marco de la celebración del 40 aniversario del anfiteatro de Altos de Chavón, la empresa Big Show Pro y Casa de Campo presentarán el próximo 12 de agosto el gran concierto «Fernando Villalona, El Mayimbe vuelve a Chavón», donde el artista hará un recorrido por sus más de cinco décadas de carrera musical.

En el año 1986 «El Niño Mimado» reventó las piedras de un anfiteatro naciente que ya había recibido a grandes estrellas de fama mundial, como el insigne Frank Sinatra, Buddy Rich, Santana, Joan Jett y Heart.

Todo aquel que vivió la experiencia de este inolvidable concierto recuerda a un dominicano entregado a su público, brindándole su talento convertido en merengues que nunca más han sido removidos del cariño y la memoria de los dominicanos.

Treinta y siete años después, Fernando espera que su gran público esté presente en una noche que pasará a la historia como el encuentro más cariñoso y divertido que haya podido brindarle a su querida República Dominicana.

“Esta es una oportunidad nueva que me da la vida para seguir haciendo historia en mi carrera”, expresó “El Mayimbe” en compañía del maestro Manuel Tejada, el empresario artístico Nestor Caro, la directora de Ventas de Casa de Campo, Kirsis Méndez, y la directora de Altos de Chavón, Ana Pereyra.

“Estoy feliz, orgulloso, porque después de 37 años vuelvo a Altos de Chavón (…) Cada fiesta, cada show, cada presentación mía es un reto, porque si no fuera un reto no me pusiera nervioso”, reveló el famoso artista durante un encuentro con la prensa en Meridian Events Center.

El público tendrá la oportunidad de acompañar, en el anfiteatro de Altos de Chavón, al artista dominicano más carismático, querido y mimado, y corear todos sus éxitos, desde Tatico Henríquez, «Seré», «La hamaquita», «El gusto», «Cama y mesa», «Muchachita mía», «Delirante amor», «El Quijote», «La cartita», «Dominicano», «Carnaval», entre muchas más.

La compañía Big Show Pro, que preside el reconocido empresario Nestor Caro, informó que en este inolvidable concierto no faltarán los grandes invitados que forman parte de esta historia musical irrepetible de Fernando Villalona.

«Con una noche de merengues, bachatas, boleros y hasta salsas celebraremos las cinco décadas de un hombre consagrado al arte y la cultura, que nos llena de orgullo cada vez que en cualquier rincón del planeta un dominicano escucha un emblemático tema musical «Dominicano soy» o «Carnaval», dejando tantos corazones llenos de orgullo patrio y la emoción sonriente por haber nacido en la patria de Duarte, Sánchez y Mella» puntualizó Caro.

Los recursos técnicos más avanzados y los efectos especiales de última generación tecnológica estarán presentes en este concierto que promete ser una de las producciones más impactantes de este año 2023.

Además, contará con una gran orquesta ampliada, dirigida por el maestro Manuel Tejada y una selección de importantes músicos que entregarán su calidad artística que elevará a su mayor expresión todo el repertorio de Fernando Villalona.