Cruz Jiminián y Karilyn Chabebe unen esfuerzos para impulsar temas sociales y deportivos

Santo Domingo. – La dirigente perremeista Karilyn Chabebe, realizó una visita de cortesía a la Clínica Cruz Jiminián donde fue recibida por el decano de la salud y director de este centro el Dr. Félix Antonio Cruz Jiminián y el subdirector el Dr. Luis Antonio Cruz Camacho.

Esta colaboración surge como estrategia de unir esfuerzos para salvaguardar y dar atención de primera a la ciudadanía en especial a la clase deportiva.

Entre los temas abordados estuvieron la salud de nuestros atletas, un plan para cuidar la salud mental, operativos médicos en lugares de escasos recursos tanto en la ciudad capital como en la provincia Duarte, atención especial a pacientes con casos relevantes y tratamiento, entre otro de interés nacional.

«Siempre he abrazado el deporte, las causas sociales, la Salud y el bienestar como prioridad para mi gente de la provincia Duarte, ahora buscamos expandir nuestra visión social a otras partes del país, y no hay mejor manera de motorizar estas ayudas de la mano de estos profesionales de la salud, para mi es un placer que me hayan abiertos las puertas, para juntos hacer grandes cosas por el bienestar de los más necesitados», manifestó Chabebe.

Por su parte el epidermiologo Luis Cruz, manifestó sentirse identificado con una joven como Chabebe, quien ha abrazado el deporte y a los atletas sin importar partido político, ratificando su firme apoyo a favor de la clase adulta, juvenes y deportistas.

En cuanto que el Dr. Cruz Jiminián concluyó la visita comprometiéndose a llevar en los próximos días un operativo médico en la provincia Duarte, donde se beneficiaran más de 5 mil personas.