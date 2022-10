Mitos sobre los jugos verdes

Santo Domingo;- El jugo verde se ha popularizado debido a los múltiples beneficios que puede ofrecer a nuestro organismo. Sin embargo, hay algunos atributos que son realmente mitos.

Existen distintas maneras de preparar jugos verdes, así como variedad de ingredientes que se pueden utilizar, los cuáles por su composición contribuyen a cubrir los requerimientos diarios de nutrimentos.

Los ingredientes básicos más comunes de esta bebida suelen ser el apio, las espinacas, la manzana o la pera, y un toque de jengibre, limón o perejil.

«Tienes órganos que cumplen con esta función y son: el hígado, intestinos, pulmones y piel, los que trabajan 24/7, así que procura tener una alimentación variada y equilibrada para tenerlos en su máxima función», explica la nutrióloga, Carmen Elisa Bueno.

La también Obesóloga, aseguró que los jugos verdes no bajan de peso como muchas personas suelen creen.

«Hagamos un ejercicio de lógica: Si usted sustituye un desayuno de mangú con los «tres golpes» por un batido verde, claro que va a bajar de peso, pero no es por jugo, es por restricción calórica», especificó en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la especialista, la grasa corporal no se quema, lo que en realidad sucede es que pasa por un proceso metabólico llamado oxidación.

«Los ácidos grasos de movilizan y pasan por diversos procesos para finalmente ser utilizados en la obtención de energía y esto sí se da con ejercicio y una alimentación balanceada», detalló.

Agregó que no existe evidencia científica de que los jugos por sí solos quemen grasas.

La dietista aclaró que no es que no se deben ingerir, pero hay que hacerlo sabiendo lo que realmente hacen y lo que no.

La doctora dijo que se pueden añadir a la dieta porque hidratan o si no pudo completar sus porciones de frutas y vegetales del día. También, si quiere obtener más vitaminas y minerales.