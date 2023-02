Santo Domingo:- Solo debido al frío que entra en nuestra casa, nosotros y nuestra familia nos vemos expuestos a multitud de peligros, virus y enfermedades provocadas por no tener las condiciones de temperaturas y humedad adecuadas.

¿Conoces las enfermedades que provoca el frío? Solo debido al frío que entra en nuestra casa, nosotros y nuestra familia nos vemos expuestos a multitud de peligros, virus y enfermedades provocadas por no tener las condiciones de temperatura y humedad adecuadas. (Para conocer más sobre la temperatura ideal, pincha aquí).

Principales enfermedades que provoca el frío

El más común de todos los males provocados por el frío estacional es la gripe. La gripe es una infección causada por un virus de las vías respiratorias. Se contagia fácilmente de persona a persona y tiene lugar fundamentalmente entre junio y septiembre.

El resfriado común comparte muchos síntomas con la gripe y también es causado por un virus, aunque otras veces es producido por alergias o bacterias. Es muy contagioso, sobre todo en niños y no hay una vacuna eficaz por la mutación de los virus. Por suerte no dura mucho y aunque es siempre incómodo, no reviste mucha gravedad.

Rinofaringitis, también llamada comúnmente infección respiratoria alta. A diferencia del resfriado, produce más fiebre, tarda más en curarse y la congestión nasal es más aguda. Puede dar lugar a laringitis.

Bronquitis. Cualquier virus respiratorio puede provocar esta enfermedad. Sucede cuando los bronquios se inflaman y producen mucha mucosidad. Suele aparecer como evolución de una rinofaringitis. Produce tos seca, ardor en el tórax y silbidos en el pecho al respirar. Las personas con asma o fumadoras tienden a agravar el proceso.

Amigdalitis o llagas de la garganta. Infección formada por una bacteria es muy común en niños aunque se puede ver a cualquier edad. Produce dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de las amígdalas y agrandamiento de los ganglios del cuello. Para tratarlo es necesario antibiótico, hacer gárgaras y mucho reposo.

Combatir el frío en el hogar

En Vivienda Saludable hemos comentado en profundidad los problemas derivados de la temperatura y las soluciones para combatirlo. Por eso queremos resaltar que para tener un hogar sano y saludable es necesario tener un aislamiento térmico óptimo para combatir el frío y protegernos de los males que pueden llegar a causar.