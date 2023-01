Euvichol-Plus, la vacuna oral que se está suministrando contra el cólera

Santo Domingo:- En el día de ayer se inició la jornada de vacuna contra el cólera a la población más vulnerable, luego de que el país recibiera un cargamento con 85,000 dosis, donadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El inmunológico que se ha comenzado a aplicar es el “Euvichol-Plus”, que vino desde Corea del Sur y es escaso en el mundo, informó el Ministerio de Salud Pública.

La vacuna es una formulación líquida de la Vacuna Oral contra el Cólera Oral, conteniendo 01 y 0139 de Vibrio cholerae inactivadas por calor o formalina. Así lo explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su apartado de Precalificación de Productos Médicos (DIV, Medicamentos, Vacunas y Dispositivos de Inmunización, Control de Vectores).

La vacuna fue desarrollada por EuBiologios con la ayuda del Instituto Interacional de Vacuna (VI), y según la OMS, cumple con los requisitos para la vacuna contra el cólera al tener componentes de la misma enfermedad.

Indicación

El fármaco Euvichol-Plus está indicado para la prevención del cólera causado por Vibrio cholerae, pero la eficacia contra “Vibrio cholerae serogroup 0139” no se demostró.

Las instrucciones de uso

La vacuna debe ser administrada a cualquiera por encima de la edad de 1 año, además, dos dosis de la vacuna deben ser proporcionadas en un intervalo de dos semanas.

La OMS explica que la vacuna se presenta como una suspensión. Por lo tanto, después de agitar el envase de la vacuna, rigurosamente, 1.5 mililitros de la vacuna debe ser inyectada en la boca. “Tome un sorbo de agua si es necesario”, agrega.

El órgano sanitario hace énfasis en que las vacunas congeladas no deben ser tomadas.

Además, no debe administrarse por vía parenteral (intramuscular, subcutánea o intravenosa). Es recomendable solamente para la administración oral.

Contraindicaciones

La inmunización no debe administrarse a personas con hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la vacuna, o que hayan mostrado signos de reacción grave debido a la dosis tomada previamente.

Además, “la inmunización con Euvichol-Plus debe retrasarse en presencia de cualquier enfermedad aguda, incluyendo enfermedad gastrointestinal aguda o enfermedad febril aguda”, dicen los médicos.

Reacciones adversas al medicamento

La OMS indica que unos 2,999 niños y adultos sanos, de uno a 40 años de edad, participaron en el estudio clínico para evaluar la seguridad del medicamento y no se produjo ningún efecto adverso grave durante el periodo de ensayo clínico.

Después de tomar las vacunas, durante los primeros siete días, las reacciones adversas más frecuentes en el ensayo clínico fueron dolor de cabeza, fiebre, diarrea, náuseas o vómitos, mialgia y 102 sujetos (3.40%) entre 2,999, fueron reportados.

Asimismo, después de tomar las vacunas, se examinaron las reacciones adversas a los medicamentos por un periodo de 28 días. Unos 69 sujetos (2.30%) entre 2,999, reportaron efectos adversos, y se informó de trastornos gastrointestinales en 35 de ellos (1.17%).

Advertencias y precauciones especiales

La OMD advierte que, al igual que con cualquier otra vacuna, la inmunización con la Euvichol-Plus puede no proteger al 100% de las personas susceptibles.

También recomienda que la persona permanezca bajo supervisión médica durante al menos 30 minutos después de la vacunación.

“Esta vacuna contiene formaldehído residual. Se debe tener precaución en pacientes con hipersensibilidad conocida al formaldehido”, puntualiza.

La OMS explica que la seguridad y respuesta inmune de Euvichol-Plus no se ha evaluado clínicamente en personas con el VIH o SIDA. De igual forma, no se han realizado estudios clínicos específicos para evaluar la eficacia y seguridad de Euvichol-Plus en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, por lo que no recomiendan el uso de la vacuna en el embarazo.

También no se han realizado estudios clínicos para evaluar la eficacia y seguridad del medicamento en bebés menores de 1 año de edad y por esta razón el uso de la vacuna no es recomendable para bebés.

Almacenamiento y vida útil

La vacuna debe ser almacenada de dos a 8 grados Celcius y no se debe dejar congelar.

La fecha de caducidad de la vacuna es de 24 meses a partir de la fecha de manufactura.