Guillermo Moreno espera seguir rompiendo con «16 años de gobiernos corruptos y de impunidad»

Santo Domingo.- El Dr. Guillermo Moreno desarrolló en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la propuesta política que aspira a llevar al Senado a partir del 19 de mayo.

El candidato aseguró que trabajará desde el Senado para continuar la senda “que ha supuesto una ruptura con los 16 años anteriores de gobiernos corruptos, de impunidad y secuestro de la institucionalidad democrática”.

Un proceso para el que pidió el apoyo de los capitaleños y las capitaleñas, para así construir “esa República soberana, democrática, próspera y participativa en la que todos queremos vivir”.

El candidato de Alianza País (ALPAÍS) y el PRM apuesta por trabajar para profundizar, hasta hacer irreversible, el cambio iniciado por el gobierno de Luis Abinader en 2020.

“Vivimos un momento fundamental en la República Dominicana”, señaló Moreno, que valoró la honestidad, transparencia y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que define la labor de Luis Abinader y su administración.

Durante el debate, el candidato de ALPAÍS y el PRM a senador del Distrito Nacional puso sobre la mesa sus propuestas sobre temas concretos. En materia de salud, desveló que impulsará “el aumento progresivo del presupuesto hasta que pueda alcanzar un 5 % del PIB”.

Con ello, mejorará la atención primaria y el sistema de prevención, y trabajará para hacer realidad el derecho universal a la salud, sobre todo en los sectores más pobres.

En lo referido a las pensiones, Moreno destacó la necesidad de reformar la ley de Seguridad Social, algo que no se ha acometido desde 2001, para evitar situaciones injustas. “En el marco de la ley actual, 3.5 millones de dominicanos no van a recibir ninguna pensión. Entre los que la reciben, aquellos que ganan, por ejemplo, 33,000 pesos sólo percibirán una pensión de apenas 13,000 pesos mensuales. Es inaceptable y voy a trabajar para cambiarlo”.

El Dr. Moreno también fue claro en materia de seguridad ciudadana. “Voy a trabajar desde el primer día enfocado en que tengamos un nuevo código penal. En nuestro país es una fuente de impunidad el echo de muchos delitos y crímenes no están tipificados en el código actual”, como el sicariato o el feminicidio y estos delitosycrimenes son juzgados por asimilación por otros tipos penales. Es necesario que nos concentremos en sacar ya un código penal que dé respuesta a lacriminaludad actual que se produce”.

También señaló la necesidad de restituir la figura de la víctima, actualmente “invisibilizada”, para garantizar su protección y su derecho a ser representada en el proceso penal, paraloscasos en que cuente con los recursos para hacerlo”.

Además, señaló la importancia de integrar innovaciones tecnológicas en la lucha contra la delincuencia. “Necesitamos que la reforma policial incluya la formación de los agentes en el uso de las nuevas tecnologías “.

La educación tuvo un apartado relevante durante el debate. “Hay que reorientar la inversión del 4 % del PIB” para mejorar la calidad de la enseñanza. En este sentido, el Dr. Moreno apuesta por tres medidas concretas: universalizar la educación temprana, convertir los liceos secundarios en liceos politécnicos y establecer una educación bilingüe.

Junto a ello, apuntó a la necesidad de “hacer un esfuerzo particular en la formación de los docentes, también mejorando de forma progresiva sus condiciones laborales”.

En el ámbito económico, señaló la conveniencia de una “reforma fiscal integral” que permita aumentar la recaudación sin elevar los impuestos. Para lograrlo, se requerirá “mejorar la recaudación frente a la evasión fiscal, enfrentar la retención indebida del ITBIS, revisar todos los subsidios y trabajar a fondo una mejora del gasto público”.

Además, el Dr. Moreno declaró que se debe eliminar el anticipo al que hacen frente las mipymes y que, en muchos casos, las lleva a descapitalizarse cada mes impidiendo su crecimiento y desarrollo”.

Otra postura inequívoca del Dr. Moreno llegó en relación al código laboral. “La cesantía laboral no debe ser tocada, debe permanecer como un derecho, como una garantía y como algo que protege al trabajador al momento en el que se rescinde el contrato”.

Junto a ello, sí abogó por introducir en el código nuevas realidades como el teletrabajo, regularizar el trabajo doméstico, impulsar el emprendimiento y contemplar la protección al primer empleo.

Otra propuesta del Dr. Moreno fue la de aumentar la vigencia del pacto eléctrico, iniciado en 2021, de 5 a 10 años. Esto permitirá “hacer una mayor inversión en infraestructura e ir eliminando las pérdidas, para tener una energía eléctrica accesible para la población”.

En cuanto a la crisis haitiana, el candidato de ALPAÍS y el PRM insistió en la necesidad de “aplicar de manera estricta la ley migratoria, enfrentar la corrupción, controlar la frontera e iniciar un proceso para sustituir la mano de obra extranjera por mano de obra dominicana. en todas lareas productivas donde la mano de obra se haya hecho mayoritaria”.

“Mi trabajo desde el Senado será profundizar el cambio iniciado, consolidarlo, trabajar para que se haga irreversible, para que no tengamos que volver atrás nunca más. Pero no lo puedo hacer solo, necesito el apoyo de los capitaleños y capitaleñas. Por eso te pido que este 19 de mayo votes por Luis Abinader como presidente de la República y por mí para la senaduría del Distrito Nacional; no te arrepentirás”, concluyó Guillermo Moreno.