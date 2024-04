Candidato a diputado Chanel Rosa aboga por una mayor y mejor inversión en el sector salud

Chanel Rosa, candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), abogó por una mayor y mejor inversión en el sector salud, estas declaraciones las ofreció en un evento realizado por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud.



«Si bien es cierto que República Dominicana ha logrado una importante cobertura en su sistema de salud, cubriendo cerca del 98% de su población, quedan retos importantes vinculados a una mejor calidad de los servicios, mayor acceso a tratamientos de altos costos, efectivas políticas de salud colectiva, así como la mejoría en importantes indicadores del sector como son la mortalidad materna, mortalidad infantil, cobertura de vacunación, entre otros», afirmó el ex director de SENASA.



La OMS ha elegido como lema del Día Mundial de la Salud 2024 «Mi salud, mi derecho», se eligió para defender el derecho de todas las personas, dondequiera que estén, a tener acceso a servicios de salud, a educación y a información de calidad, así como a agua potable, aire limpio, buena alimentación, vivienda de calidad, condiciones laborales y ambientales decentes, y a no ser discriminadas.



«De acuerdo con el 1er Informe Nacional de Derechos Humanos presentado por el Defensor del Pueblo en el año 2023, el sector salud es el segundo donde se produce mayor violación de los derechos de las personas, lo cual se expresa en poca cobertura de seguro médico, la ausencia de ese seguro al momento de pensionarse y el alto costo de los medicamentos. El informe también presenta que las clínicas y hospitales están entre los cuatro lugares de mayor vulneración de los derechos humanos», señaló el también ex director del Servicio Nacional de Salud (SNS).



El Día Mundial de la Salud (DMS), que se celebra todos los años el 7 de abril, marca el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948 y cada año se centra en un problema de salud pública específico.