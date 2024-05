Alfredo Pacheco Aboga por cambiar el Método D’Hondt en los Sistemas Electorales

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó su apoyo a la modificación del método D’Hondt utilizado para la asignación de escaños en los sistemas electorales. Pero recuerda a los que no fueron favorecidos con la regla de que lo que no igual no es ventaja.

El presidente de la cámara de diputado, se mostró de acuerdo en la adopción de un sistema de mayoría simple en reemplazo del método actual, que garantice la igualdad en el proceso electoral y en no considerar como ventaja lo que resulta desigual.

Alfredo Pacheco presidente CD.

En respuesta a las críticas recibidas, Pacheco mencionó que en otros procesos electorales tanto el Partido Revolucionario Moderno como sus aspirantes también han experimentado derrotas bajo el método D’Hondt. El presidente de los diputados habló del tema en el marco de un operativo con su equipo de campaña, que busca retirar todas las propagandas políticas que han sido colocadas en distintas zonas de la capital.



El sistema D’Hondt, desarrollado por el jurista belga Victor d’Hondt en 1878, ha sido ampliamente utilizado en numerosos países para asignar escaños en sistemas de representación proporcional. Este método se basa en divisiones sucesivas de los totales de votos obtenidos por los partidos, generando secuencias de cocientes decrecientes que sirven como base para asignar los cargos congresionales a los promedios más altos.