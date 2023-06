Tribunal impone condenas suspendidas a 10 miembros de la red de César el Abusador

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso penas suspendidas, que van desde los tres hasta los siete años, a 10 de los miembros de la red criminal liderada por César Emilio Peralta (César el Abusador).

En ese sentido, los imputados Heriberto de la Cruz Pérez, fue condenado a siete años de prisión, José Bernabé Quiterio a seis años de prisión, Marisol Mercedes Franco, pareja sentimental de Peralta, así como a Yadher Rafael Jaquez Araujo, Alan Gilbert Bueno Alcequiez, Rodolfo Cedeño Ureña, Lidio Peña Mota, Rafael Reyes y Natanael Castro Cordero (Nato), el tribunal le impuso cinco años de prisión suspendida y tres años en la misma condición a Johanny Paniagua Peña de Rombley, quienes aceptaron su culpabilidad y arribaron a un acuerdo con el Ministerio Público.

El tribunal, presidido por la jueza Franchesca Potentini, aceptó la solicitud de homologación de acuerdos solicitada por el Ministerio Público y estableció a los acusados las penas suspendidas.

En este proceso fueron disueltas 15 razones sociales, vinculadas a la red criminal, siendo estas: Kaprich Dance Club, París Auto Detailing (Paris Bar and Lounge), De Niño Siempre Frías, Praga Auto Detailing (Praga Bar Disco), D’Jovanny Bar Disco, Koss Louge (Play Room RD Bar And Lounge), Génesis SRL, Inversiones Cedeño Ureña SRL, Inkoutyn Five SRL (La Koura Club), Damisel Ropas, Accesorios y Más, SA, Suplinka SRL, VIP ROOM SRL, Flow Gallery Lounge SRL, FLW & Asociados y UNLIMITED DANCE Discote (Agua Club).

Además, se decomisó a favor y provecho del Estado dominicano 11 inmuebles de lujos, (apartamentos y fincas) en torres y sectores de alto nivel económico del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, así como 12 vehículos (nueve de ellos jeeps y carros de marcas como Lexus, Mercedes Benz y Toyota, modelo Land Cruister y tres motocicletas), tres armas de fuego, de uso no apto para civiles, pertrechos militares, cápsulas para armas de fuego tipo pistola 9MM y escopetas calibre 12.

Se impuso multas de 2oo salarios mínimos a los imputados, calculándose en 18 millones de pesos dominicanos. A la imputada Johanny Paniagua, una multa de 10 salarios mínimos del sector público, ascendiendo a unos 100 mil pesos dominicanos.

De igual manera, se decomisaron más de 1 millón de pesos dominicanos, 100 mil dólares americanos y canadienses y todos los activos inmovilizados por las órdenes judiciales, emitidas por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, así como aparatos electrónicos de última generación, prendas de lujo como anillos de oro con piedras blancas y diamantes, relojes, etc.

Entre las reglas impuestas, está el no uso de armas de fuego, prestar servicios de utilidad pública y presentarse de manera periódica ante el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional que evaluará el cumplimiento de la sentencia.