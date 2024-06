Tasa de criminalidad se reduce en 18 provincias del país, según Ministro de la Presidencia

El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, anunció este lunes que la Fuerza de Tarea Conjunta cumplió su primer año desarrollando labores efectivas y oportunas contra el delito y la criminalidad a nivel nacional, logrando resultados significativos en favor la seguridad de la ciudadanía.

Dentro de los resultados obtenidos en este primer año, citó la integración de las Fuerzas de Tarea, la reducción de la criminalidad, destacándose 18 provincias que lograron mejoras significativas en la tasa y la interoperabilidad de las distintas instituciones encargadas de seguridad.

“Hemos logrado mejoras en el Índice Global del Crimen Organizado, en el análisis cualitativo y preventivo, el establecimiento del Sistema de más buscados, digitalización de las órdenes de arresto, la cooperación internacional entre las distintas instituciones, creación de la Mesa de Buenas Prácticas, desarticulación de estructuras del crimen organizado, el aumento y fiscalización de la operatividad policial, creación de un sistema de incentivos y méritos para los trabajos operativos, creación del sistema de depuraciones biométricas y otras mejoras tecnológicas, así como la expansión del sistema de cámaras de videovigilancias”, puntualizó.

El ministro Santos Echavarría ofreció la información, luego de concluir la acostumbrada reunión para dar seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que cada lunes se realiza en la sede central del palacio de la Policía Nacional, en esta ocasión encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente de la República, Luis Abinader.

Al referirse a la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, indicó que actualmente se ubica en 9.85, mostrando una notoria reducción en comparación a la cifra revelada la semana pasada.

Fortalecimiento del marco legal

Asimismo, el ministro de la Presidencia expresó que dentro de los temas tratados en la reunión figura el fortalecimiento del marco legal, con 16 leyes que buscan eficientizar la judicialización de los delitos cometidos a nivel nacional.

Dentro de ese reforzamiento, citó el Código Procesal Penal; Código de la Familia; Ley que rige el Ministerio de Interior y Policía; Ley No. 590-16 Orgánica de la Policía Nacional; Ley No. 583 De Secuestro; Ley No. 63-17 Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial; Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; Ley No. 53-07 de Delitos de Alta Tecnología, entre otras.

Sobre ese aspecto, el Gobierno recibió el respaldo de una comisión de legisladores electos de ambas cámaras del Congreso Nacional, liderada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien estuvo acompañado de la senadora por Puerto Plata, Ginnette Bournigal; de Santiago Rodríguez, Antonio Marte; y por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb.

También, los senadores electos de Pedernales, Augusto Velázquez; Bahoruco, Andrés Guillermo Lama Pérez; Moisés Ayala, Barahona; Pedro Tineo, por Monte Plata y el diputado por Peravia y senador electo por la misma provincia y Julito Furcal.

Los legisladores se comprometieron a servir como aliados en los planes y estrategias que conlleva el nuevo modelo de la segunda etapa integran de la reforma policial. Esta es la segunda semana consecutiva que en la reunión de seguimiento de Seguridad Ciudadana participan legisladores electos para expresar apoyo en sus territorios.

En ese sentido, los legisladores se comprometieron a trabajar conforme a la agenda legislativa que se desarrollará en los próximos meses.

Índice Global

Gracias al trabajo que realizan los distintos organismos de seguridad del Estado, Santos Echavarría informó que la República Dominicana ha descendido 14 posiciones a nivel mundial en cuanto al Índice Global de Crimen Organizado, lo cual se atribuye al trabajo preventivo y operativo de nuestras autoridades policiales y militares con el respaldo del Ministerio Público.