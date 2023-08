Sociólogo asegura que si Abinader rechaza reelección PRM no podría ganar elecciones

El sociólogo Cándido Mercedes advirtió que el presidente Luis Abinader está compelido a presentarse a una repostulación del cargo, más allá de que él quiera o no aspirar a un nuevo mandato presidencial en mayo del 2024.

Mercedes plantea que es muy difícil para el Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantenerse en el poder, si Abinader dice que no acepta ir de nuevo como candidato.

Entiende que “la sorpresa inaudita” sería que el último día para enviar la lista de los aspirantes presidenciales a la Junta Central Electoral, en la del PRM no figure el nombre de Abinader.

“El presidente de la República lo está dejando para último, pero no hay dudas de que el presidente…, no hay que ser un experto en política ni en nada para saber que él va, de hecho, él está compelido a ir a las elecciones, más allá de que él quiera o no quiera”, agregó.

El catedrático y ex coordinador general del movimiento Participación Ciudadana planteó que es difícil que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) gane como quiera, si no lleva como candidato al presidente Abinader.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, consideró que no hay que ser experto en política para saber que el mandatario se lanzará a la reelección.

“Está compelido, porque cuando tú tienes una organización de esa naturaleza hay un momento en que ya no decides tú porque eres parte del grupo, aunque seas el líder del grupo, un verdadero líder es aquel que interpreta las necesidades del grupo en el que está”, argumentó.

El activista de la sociedad civil indicó que todas las encuestas establecen como percepción que la gente va a votar por Abinader porque reconocen la existencia de problemas de inseguridad y desempleo, pero no se endilgan al mandatario por no tener culpa de la crisis.

Puedes leer también: Ex presidente de JCE Roberto Rosario confirma conversaciones entre FP, PLD y PRD

Mercedes opina que no existe empate técnico en las preferencias electorales entre Abinader y el expresidente Fernández.

Calificó como un cliché pobre e insustancial el hecho de que dirigentes de la Fuerza del Pueblo indiquen que sus encuestas arrojan un empate técnico entre el gobernante y el líder opositor.

“No hay ningún empate técnico, en ninguna encuesta y la única que se puso a decir eso tiene como tres meses que no ha vuelto a salir, porque esa misma encuesta que puso a Leonel con Abinader con un empate técnico, fue la misma que en el 2020 Leonel estaba con un 8% y ella le puso 29%, y que si había segunda vuelta Leonel sacaba 49%”, dijo.

Mercedes dijo que si la gente se hubiera llevado de esa encuesta el presidente de la República fuera Leonel Fernández y no Luis Abinader.