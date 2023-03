Simpatizantes peledeistas realizan un encendido de velas frente al Palacio de Justicia del Distrito Nacional

Ante los apresamientos realizados el pasado domingo, por La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa – PEPCA, simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana realizaron un encendido de velas en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, vociferando que son peledeistas y no tienen miedo.

Esta ha sido la segunda manifestación que se ha realizado a raíz de la Operación Calamar, que involucra a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, entre ellos el ex Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el ex Ministro Administrativo de la Presidencia, Ramón Peralta, y el ex Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quienes son señalados por presunta corrupción administrativa.

A dichos implicados se les conocerá medida de coerción el próximo domingo, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.