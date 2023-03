Según Mimilo Jiménez ex alcalde Alfredo Martínez era parte de entramado que buscaba fondos para campaña de Gonzalo Castillo

Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo Jiménez) reveló que el entonces alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez (El Cañero) era parte de la estructura desarticulada mediante la operación Calamar, que recaudaba fondos para la campaña de Gonzalo Castillo.

Alfredo Martínez fue tres veces diputado de SDE y alcalde 2016 al 2020 y miembro de Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Mimilo Jiménez, quien es uno de los principales delatores en el caso de corrupción Calamar, declaró esto durante el interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

A continuación presentamos el fragmento del interrogatorio de 89 preguntas donde se menciona El Cañero y a otros presuntos implicados en el caso.

¿Usted tiene conocimientos de los pagos que se hicieron en el Ministerio de Hacienda por expropiaciones del año 2016-2020?

Sí, yo tengo conocimiento, eso se dio porque en una visita al ministro Donald Guerrero me comentó que se estaba haciendo una operación financiera con un señor que se llama Melvin, que era un señor que tenía que ver con casas de empeño y el Cañero (en alusión a Alfredo Martínez, nota de E.D.), que era alcalde o algo que ver con la recogida de basura de aquel lado y él me dijo que el Estado tenía una deuda producto de la recogida de basura y que se la iba a pagar o se le había pagado una cantidad de dinero y que esa persona iba a aportar el 50% del monto del cobro de la deuda para campaña política.

El ministro me dijo de la necesidad de más dinero para la campaña interna, estábamos en el año 2019 y que Gonzalo Castillo necesitaba más recursos.

Y entonces yo le dije que Fernando Crisóstomo tenía los expedientes y entonces a partir de ahí el ministro de Hacienda Donald Guerrero me decía que necesitaba una cantidad de dinero. Lo que estoy diciendo es que primero surgía la necesidad de dinero para la campaña de Gonzalo Castillo y luego el ministro Donald Guerrero me hacía el requerimiento.

Esto lo sé porque me lo decía Donald Guerrero y porque en algunas ocasiones Gonzalo Castillo me llegó a decir lo mismo de que necesitaba que le entregáramos más dinero, luego nosotros buscamos el expediente acorde al monto que se necesitaba, pero los detalles de los expediente yo no lo tengo, esos expedientes lo tenía Fernando Crisóstomo, pero a mi entender los expedientes eran lo suficientemente de montos considerables, con montos grandes lo que si debo decir es que para mí esos expedientes eran legales.