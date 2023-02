Se han registrado nueve réplicas tras sismo de 5.3 grados

Santo Domingo:- Tras el sismo de magnitud 5.3 grados en la escala de Richter, ocurrido la mañana del miércoles, se han registrado nueve réplicas, según informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una de esta cercana a la provincia Monseñor Nouel.

El sismo se originó al sur – sureste de Las Calderas, Peravia a 48 kilómetros de profundidad a las 7:11.

La primera réplica se produjo a 1.5 Km al Oeste de Baní, Peravia a las 7:17 de la mañana y tuvo una magnitud de 2.6 con una profundidad de 50.4 km, la segunda ocurrió a las 7:30 de la mañana a 7.6 Km al sur-sureste de Las Calderas, mar Caribe, tuvo una magnitud de 2.7 y una profundidad de 55.2 km,

La tercera fue 26.5 Km al Sur-Sureste de Matanzas, mar Caribe a las 7:36 am, tuvo una magnitud de 3.3, con una profundidad de 52.6 km, mientras que la cuarta ocurrió 22.2 Km al sur-sureste de Las Calderas, mar Caribe, a las 8:18 tuvo una magnitud de 2.9 y una profundidad de 43.6 km

La quinta réplica tuvo una magnitud de 2.8 a las 10:43 de la mañana, al sureste de Las Calderas, mar Caribe, con una profundidad de 51.3 km; la sexta réplica fue a 20.6 Km al sur suroeste del Palmar de Ocoa, Mar Caribe, tuvo una magnitud de 2.1 y una profundidad de 11.0 a las 12:10 pm.

La séptima réplica ocurrió a las 5:03 de la tarde al 16.9 Km al sur-sureste de Matanzas, Mar Caribe, con una magnitud de 2.2 y una profundidad de 53.1 km.

La octava réplica se produjo a 17.6 Km al sur-suroeste de Maimón, Monseñor Nouel a las 7:26 pm, con una magnitud de 3.1 y una profundidad de 87.4 km; la novena registrada se produjo a 30.8 Km al sur-sureste de Matanzas, Mar Caribe, con una magnitud de 3.0 y una profundidad de 46.1 km.

No obstante, a diferencia del sismo de 5.3 registrados el miércoles, las réplicas no fueron sentidas en tierra, y no representaron peligro alguno.

El Centro también recordó que la tierra libera energía todos los días, pero no todas las veces son percibidas en la superficie.