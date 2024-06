Se encuentra en estado delicado la joven hallada en cañada en Pedro Brand

Santo Domingo.- Se encuentra en estado delicado la joven Ana Ramos Corniel, de 27 años, quien fue encontrada en una cañada en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, en Pedro Brand, con un disparo en un costado y múltiples heridas de arma blanca, luego de haber sido reportada como desaparecida el pasado domingo.

La joven fue encontrada este martes por unos trabajadores del nuevo peaje que se construye en esa demarcación en condiciones deplorables y de inmediato fue trasladada por unidades del 9-1-1 al Hospital Doctor Vinicio Calventi, donde se encuentra recibiendo atenciones médicas.

El director del hospital Vinicio Calventi, doctor José Alfaro, manifestó que la joven llegó con un pronóstico incierto, con heridas de arma blanca en cráneo, cara, cuello, tórax, glúteo y una herida de arma de fuego de escopeta en el tórax izquierdo. «Todas estas heridas al estar tres días al intemperie, mojándose y en contacto con múltiples insectos probablemente llegaron todas con miasis», manifestó el galeno.

El director afirmó que aunque está siendo sometida a un proceso de curas para eliminar las miasis se encuentra en estado delicado porque están trabajando con cirugía torácica.

Johanna Yoselin Corniel, madre de la joven, expresó que su hija no tenía ningún tipo de relación con su agresor, el cual fue apresado por la Policía Nacional, y expresó que no entiende por qué le hicieron eso a su hija. «Yo creo que por más mala que ella sea, una mujer no se merece que la traten de esa forma», dijo la madre.

Aunque el agresor fue apresado no se ha dado a conocer su nombre, el mismo llevó a los miembros de la policía al lugar donde tenía escondida el arma con que hirió a la joven, una escopeta calibre 12.