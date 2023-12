Salud Pública pide aplicar medidas de higiene y vacunarse contra el covid

Santo Domingo:- El Ministerio de Salud Pública reafirmó que solo se han identificado tres casos positivos a la sub-variante JN.1, y reitera seguir las medidas de higiene y acudir a los puestos de vacunación para inocularse contra esta enfermedad, la influenza y otras afecciones.

La institución sanitaria informó que sigue aplicando «estrictamente» los protocolos establecidos para vigilancia y detección temprana de la variante JN.1, ya que la afluencia de personas que entran al país por las festividades, contribuye a una mayor circulación de virus, que se contagia rápidamente, no obstante, indica que no debe haber motivos de alarma, ya que no representa gravedad, lo que no implica descuidarse, principalmente cuando hay factores de riesgo.

Asimismo, recordó que las personas de mayor riesgo son aquellas que tienen enfermedades como VIH, cáncer, asma, hipertensión, afecciones pulmonares, entre otras, que comprometen las defensas del organismo y por ende este segmento de la población requiere cuidados especiales.

Las recomendaciones para la población general son: evitar lugares con poca ventilación, mantener el lavado de manos con agua y jabón, si tienen gripe usar mascarillas para evitar contagios y el uso de estas sigue siendo recomendado en centros de salud. La alimentación adecuada a base de frutas y vegetales y alimentos que contengan proteínas, además la buena hidratación, ayudan a fortalecer el sistema inmunitario.