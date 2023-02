Rescatan hombre que amenazó con lanzarse de torre del Estadio Quisqueya

Santo Domingo.- Miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo lograron bajar a salvo al hombre que amenazó con lanzarse de una torre de luz del Estadio Quisqueya.

Se trata de Miguel Gómez, quien con cara de preocupación, luego de ser bajado de la torre por los organismos de rescates, explicó ante los medios que simplemente quiere que le paguen lo justo por tres solares de su propiedad, ya que el gobierno quiere usarlos para la extensión del Metro de Santo Domingo de Los Alcarrizos.

Al afirmar que trabaja manejando un camión de agua y de esa forma pudo conseguir los recursos para adquirir los terrenos, cuya extensión es de 423 metros, dijo que tenía tres días sin dormir porque el monto que le están dando no le alcanza ni siquiera para comprar un solar.

“Es lo justo que yo quiero simplemente, yo no me quiero quedar en la calle, ellos no me pueden quitar tres solares y yo no poder ni comprar uno”.