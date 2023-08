Presidente Luis Abinader reconoce labor de dominicanos en el extranjero

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó el acto de reconocimiento, organizado por el Instituto de Dominicanas y Dominicanos en Exterior (INDEX) que dirige esta ciudad, John Sánchez. Unos 26 quisqueyanos destacados en los Estados Unidos, recibieron de la mano del mandatario Abinader y el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos de Mota, por el trabajo que realizan en favor de sus compatriotas y de la imagen del país.

La destacada líder comunitaria Dra. Nurys de Oleo fue de las personalidades distinguidas en la gran noche del INDEX en honor a los dominicanos destacados en el exterior.

Nurys de Oleo: “Por la ardua y excelente labor que ha venido realizando en Estados Unidos, contribuyendo al posicionamiento de nuestro país alrededor del mundo y siendo ejemplo para todas nuestras comunidades en el exterior”, según pergamino firmado por el presidente Luis Abinader y Carlos de la Mota, Viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior y director ejecutivo de la INDEX.

“La señora Nurys de Oleo es una dominicana destacada en el exterior. Nos complace informarle que gracias a sus grandes aportes a la comunidad en Estados Unidos, usted ha sido seleccionada dentro de los nominados para el “Reconocimiento INDEX” otorgado a nuestras dominicanas y dominicanos destacados. El compromiso demostrado por su persona para mantener en alto el nombre de nuestro país a través de innumerables iniciativas lo hacen meritoria de esta distinción”, destacó Jhon Sánchez director de la oficina del INDEX en New York.

La doctora de Oleo, agradeció la alta distinción realizada por el presidente Luis Abinader. Gracias nuestro cónsul Ing. Eligio Jaquez, al director del INDEX en New York Jhon Sánchez. Esta distinción es un compromiso para seguir trabajando en favor de la comunidad. Los homenajeados hoy aquí nos indican que tenemos una deuda con nuestra comunidad y ser un ejemplo para la futura nueva generación que juntos logremos una comunidad poderosa y desarrollada y poner en alto la dominicanidad. Tenemos que entender que no hay cambio positivo en la sociedad si no contamos con las mujeres. Gracias a todos y felicidades a los homenajeados”, dijo muy emocionada Nurys de Oleo.

Según reporta el periodista Aquiles Rojas, en el evento, organizado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), fueron distinguidos académicos, políticos, artistas, deportistas, profesionales de diferentes ámbitos, líderes comunitarios y emprendedores.

El director ejecutivo del INDEX y viceministro de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Carlos de la Mota, resaltó que el presidente Abinader está en esta ciudad reconociendo y valorizando por segunda vez las historias de los dominicanos.

Informó que, gracias al Registro Sociodemográfico realizado por el Instituto, el cual contabilizó a 2, 835,593 dominicanos en el exterior, de los cuales 935,000 residen en Estados Unidos, hoy el gobierno puede diseñar planes, programas, proyectos y todos los esfuerzos necesarios para acompañarlos y aportar a su bienestar.

Asimismo, el encargado de la oficina INDEX Nueva York, John Sánchez, expresó que hoy los dominicanos en el exterior tienen un gobierno que viene a reconocer el esfuerzo de los dominicanos que se levantan día a día a trabajar poniendo la República Dominicana en alto y contribuyendo al desarrollo y el progreso del país.

Resaltó que desde el INDEX se han realizado alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y empresas privadas para llevar una mejor condición de vida a los dominicanos en el exterior con diferentes cursos técnicos, clases de inglés, asesoría legal y migratoria. Agregó que la institución ha sido sacada del anonimato y se ha convertido en una de las principales instituciones comunitarias del Estado de Nueva York.

Galardonados

En el acto fueron reconocidos Milly Quezada, Richard Ramón Peralta Hernández, Fernando Teodoro Taveras, Nurys De Óleo, Manny Pérez, Rafael Bello, Génesis Peduto, César Presbott, Carlos Hernández Medina y Luciano García-Trejo.

Asimismo, se reconoció a Ramón Fernández, Nidia Iluminada Henríquez, Pedro Pérez, Dio Lluberes, Cira Ángeles, Eleazar Bueno, Iván Espaillat, María Luna, Pedro Mejía, Ángel Mescain, Ricardo Ureña, Rosibel Ventura Almonte, Hector O’Neil y Sandra Harris.

En el evento, también se hizo un homenaje póstumo a los oficiales Jason Rivera y Wilber Mora.

En nombre de los homenajeados habló Nurys De Óleo, quien expresó su agradecimiento al presidente Abinader por reconocer el aporte que han hecho al país y exhortó a seguir poniendo en alto la dominicanidad.

El evento contó con la presentación artística de Milly Quezada «Más Dominicana» y de Íconos Kids. Además, se presentó el cortometraje ganador del concurso «Huellas de Mi Quisqueya».