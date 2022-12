Presidente encabeza primera feria navideña de Inespre

Santo Domingo:- El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la apertura de las “Grandes Ferias Navidad del Cambio con el Inespre” que se desarrollarán en distintas demarcaciones para ofrecer productos alimenticios a precios más asequibles.

Al dirigirse a los presentes dijo que durante los primeros meses de su gobierno le sugirieron disolver la entidad (Inespre) y no aceptó porque la considera fundamental para la ciudadanía.

Al llegar al gobierno, debido al poco apoyo que anteriormente se le daba a Inespre, otras personas nos sugirieron que eliminaran Inespre. Recuerdo que les dije: el hecho de que no se le dé apoyo y que no se esté utilizando no significa que no se necesite en el país”, expresó rememorando el momento de la propuesta.

Expresó que durante dos años el funcionamiento de la entidad ha “solucionado muchos casos” y ha ofrecido productos con precios “justos” para los consumidores y productores.

La primera jornada se inauguró hoy en el Play La Normal del sector Villa Consuelo del Distrito Nacional y continuará por otras provincias en horario de 9:00 de la mañana hasta 6:00 de la tarde.

El director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), Iván Hernández Guzmán, dijo que este país a diferencia de otros puede “presumir de abundancia la cual no es fruto de causalidad sino de las acciones que están tomando”.

Anunció que también distribuirán los “Súper Combos Navideños del Inespre” que tendrán 15 productos característicos de la Navidad.

El combo está compuesto por 5 libras de arroz selecto B, una funda habichuelas giras, un salami especial de una libra, un aceite de 16 onzas, avena entera, casabe natural, una caja de chocolate en barra de 10 unidades, una funda de espaguetis, una lata de gandules, una funda de harina de maíz, un maíz dulce enlatado, sal molida, una sardina en salsa de tomate, un sazón en polvo y un vinagre dorado natural.

Próximas ferias

En Santo Domingo Norte estará el 9 y 10 de diciembre, en Santiago el 16 y 17, en Santo Domingo Oeste el 22 y 23, en San Francisco de Macorís el 27 y 28 de este mes.

Visitarán Santo Domingo Este el 29 y 30, mientras que para inicios de año, en enero, estarán el 4 y 5 en Los Alcarrizos y en San Cristóbal el 6.