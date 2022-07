Presidente Abinader y ministro Fulcar entregan Medalla a la Excelencia Magisterial 2022

El presidente Luis Abinader junto al ministro de Educación Roberto Fulcar, entregó este jueves la Medalla a la Excelencia Magisterial 2022 a cuatro destacados maestros por su trayectoria en el ejercicio docente, que este año rindió homenaje al maestro Pablo María Hernández Disla, por su labor de casi 70 años en favor de la educación.

Durante el acto celebrado en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, en ocasión de celebrarse este 30 de junio el Día del Maestro, fueron reconocidos los educadores Sandra Lebrón Montero, en la categoría Honor Pedro Henríquez Ureña; Emeterio Rijo Castillo, en la categoría Reconocimiento Eugenio María de Hostos, y Sandra Guerrero Rodríguez, en el renglón Estímulo Salomé Ureña de Henríquez. Todos recibieron una medalla, una placa de reconocimiento y un aporte económico.

Asimismo, fue reconocida la maestra Marilyn Rodríguez docente destacada en el exterior, quien recibió una placa por su labor en favor de la educación de estudiantes dominicanos.

Los ganadores fueron escogidos por el Consejo Nacional de Educación luego de evaluar el tiempo en servicio, actualización docente, el trabajo comunitario realizado y su impacto en las aulas, así como también su capacidad de innovar y reinventarse en condiciones nuevas.

Las palabras de agradecimiento, en nombre de los reconocidos, estuvieron a cargo de la galardonada en la categoría Honor, Sandra Lebrón Montero, quien exhortó a sus colegas a no dudar ni un momento que vale la pena entregar su vida a esta profesión de amor, decisión y compromiso siempre y cuando se ejerza por vocación.

“Al recibir este reconocimiento por mi labor docente por más de 30 años, reafirmó que hay mayor alegría en dar que en recibir y que mi mayor recompensa es saber que a través del trabajo que por tantos años he realizado en mi centro educativo, he ayudado a formar vidas sobre valores firmes que seguramente les ayudarán a ser buenos ciudadanos. Me da satisfacción saber que soy para ellos el motor inspirador que los impulsa a desempeñar trabajos de bienestar social y vivir una vida sana dando esperanzas a la patria”, manifestó Lebrón.

Sobre los ganadores

La maestra Sandra Lebrón es la ganadora de la Medalla Excelencia Magisterial en la categoría Honor, que es el máximo galardón. Pertenece a la Regional 15, Santo Domingo, y tiene más de 30 años de servicio ininterrumpido en el sistema educativo preuniversitario. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de Licenciada en Educación, mención Biología y Química. Además, posee una maestría en Gestión de Centros Educativos realizada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

En el renglón Reconocimiento, dedicado a educadores de 20 a 25 años de servicio, resultó escogido Emeterio Rijo Castillo, de la Regional 12 de Higüey, quien estudió Ingeniería en Sistemas, en la Universidad APEC, y un máster en Ciencias de la Educación y Servicios de las Humanidades, de la Universidad de Nova Southeastern. En el 2019, en esa misma Universidad, obtuvo un doctorado en Educación.

En el renglón Estímulo, que se destina a maestros de 15 a 19 años en servicio, fue seleccionada Sandra Guerrero Rodríguez, de la Regional 05 de Educación, San Pedro de Macorís. Es licenciada en Educación Básica, posee una maestría en Ciencias de la Naturaleza, concentración en Química. Desde hace más de 15 años labora en el Colegio semioficial Inmaculado Corazón de María y en la Escuela Nocturna Salome Ureña de Henríquez, del Distrito Educativo 05-03, San Pedro de Macorís.

En tanto la profesora Marilyn Rodríguez destacada en el exterior, hija de emigrantes dominicanos labora desde hace 16 en el Campus Educativo George Washington, una escuela secundaria, donde enseña literatura, inglés como segundo idioma, álgebra e informática a estudiantes dominicanos con condiciones especiales. Además de enseñar, la maestra también es líder y mentora de docentes nuevos. Marilyn tiene maestrías en Sociología y Educación Especial.