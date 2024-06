Pavel Núñez critica manejo que se da a los casos de violencia

El cantautor dominicano Pavel Núñez, criticó este martes el manejo que se le da a los casos de violencia en el país, al acudir esta tarde al velatorio de su sobrina Liann Guerreo, quien fue asesinada por su expareja el fin de semana.

El artista lamentó “que en cada caso se le da mucha promoción al victimario y se olvida a la víctima».

“Hay muchos casos en donde todos recuerdan quién mató, pero no a quién matan”, expresó.

Dijo además “también oigo muy reiteradas veces el tema de la salud mental y no podemos llevar eso a que sea un comodín que no tenga consecuencia, o que no sea una casa por ahí salud mental pobre”.

La fallecida será sepultada mañana en el cementerio Puerta del Cielo.