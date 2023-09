Participación Ciudadana pide se revalúe cierre de frontera con Haití

A propósito de la exhortación de los líderes de la iglesia católica, quienes llamaron al gobierno a llevar a la mesa del diálogo el conflicto con Haití, Participación Ciudadana entiende que no se debe cerrar ese proceso de diálogo entre ambas Repúblicas.

“Entendemos que la solución es el diálogo, no se puede cerrar ese proceso de diálogo porque no podemos visualizar ninguna otra decisión que no sea llegar a acuerdos en término del uso de un bien que atraviesa los dos países”, dijo este jueves Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.

Respecto a si consideran exageradas las medidas tomadas por el gobierno dominicano ante las tensiones con Haití por la continuación de la construcción del canal de riego en el Río Masacre, manifestó que “cada quien asume posiciones extremas para forzar determinadas reacciones”.

“Lo que sí tenemos claro es que mantener la frontera cerrada no nos conviene a ningunos”.

En ese sentido, dijo que “entonces quizás esa es una de las medida que hay que reevaluar, ponerlo en la mesa de la discusión para buscar una alternativa”.