Ocoa sumada a proyecto Ciudad de Dios; fieles festejan Congregaciones reconocen a pastores Miguel Vásquez y Braulio Portes

Ocoa.- Cientos de ocoeños dieron la bienvenida a pastores de diferentes partes del país para la declaratoria Ocoa Ciudad de Dios, como parte del proyecto República Dominicana Nación de Dios, que dirige el pastor Miguel Vásquez.

Entre los líderes religiosos estuvieron Félix Benjamín Sobé, de San Juan de la Maguana; Kelvin Díaz, de Baní; José Luis Matos, de Azua; José Darío Cepeda Matos, de Neiba; Manuel Mejia, del Distrito Nacional; Enmanuel Soriano, de San Cristóbal, y Félix Mora, de Nagua.

El reverendo Vásquez recordó que múltiples alcaldías han emitido la resolución con esta declaratoria para su ciudad y que el objetivo para este año es completar 16 provincias.

Sostuvo que este proyecto empezó por una revelación del Espíritu Santo, luego de estar cuatro días en cuidados intensivos y ya los médicos afirmaban que técnicamente había fallecido.

«El azúcar en 750, me ponían una insulina por hora y literalmente muerto se me apareció Dios, y lo que me puso fue República Dominicana Nación de Dios», contó.

Desde ese momento junto a un grupo de cristianos recorre todo el país para sumar cada día más ciudades entregadas al evangelio de Jesucristo.

Durante la actividad celebraba justo frente a la alcaldía, los pastores Miguel Vásquez y Braulio Portes, recibieron sendos reconocimientos por parte de la Confederación de Pastores de Ocoa, presidida por Wellington Miguel Peña Matos, donde se resaltaron sus méritos y trayectoria de llevar la Palabra de Dios por todo el país.

Otras personas que se dirigieron a los presentes fueron los pastores Efraín Genao, Tomás de Jesús y el teniente coronel de la Policía, Carlos Gerónimo, quien ofreció un testimonio de cómo es posible ser oficial policial y siervo de Dios al mismo tiempo.

Entre las ciudades que ya han sido declaradas «ciudad de Dios» están Nagua, Samaná, Baní, Azua y Neiba. Para los próximos días harán lo propio en Santo Domingo Este y Pedernales.