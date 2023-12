MSP no ha identificado nueva variante de COVID-19, pero no la descarta

El Ministerio de Salud Pública todavía no ha identificado casos de COVID-19 asociados a la nueva variante NJ.1, pero está pendiente recolectando muestras para secuenciarlas, ya que no se descarta su transmisión en el país, principalmente por la gran afluencia de personas que vienen a disfrutar de las festividades navideñas y Año Nuevo.

La entidad reiteró el llamado a las personas, principalmente adultos mayores de 65 años, las inmunodeprimidas por enfermedades como VIH, diabetes, asma, fibrosis pulmonar, entre otras, son las de mayor riesgo y deben tener más cuidado, seguir las medidas establecidas como la higiene de manos, evitar lugares muy cerrados y protegerse con mascarillas si tienen cualquier virus gripal paras evitar esparcirlo.

El Ministerio de Salud advierte que la NJ.1 se contagia más fácil, pero la gravedad es menor, no obstante de manera independiente, las personas deben asumir su propio cuidado, mientras con las herramientas e insumos necesarios se realizan las pruebas en el Laboratio Nacional Dr. Defilló, mediante la secuenciación genómica, para detectar el virus de manera oportuna.

“Estamos recolectando muestras para seguir secuenciando, hasta el momento no la hemos identificado, pero estamos muy pendientes, porque es muy probable que llegue como otras, por la gran afluencia de personas que vienen al país en Navidad. No se trata de algo nuevo, esta variante es del mismo linaje de Ómicron, aunque es una variante que se pega con mayor facilidad, hay que resaltar que sería una enfermedad leve, no se espera alta gravedad” Informó Salud Pública en nota informativa.

Explica que para NJ.1 no hay vacuna, ya que las existentes para COVID-19, no son efectivas en esta variante. Las medidas como el lavado constante de manos con agua y jabón, uso de pañuelos, evitar aglomeraciones y ventilar los espacios cerrados, aún están vigentes en la Resolución 0002-2022.

Síntomas

Hasta el momento, según las autoridades, no se han identificado síntomas diferentes a otras variantes tales como: dolor de garganta, tos, congestión, dolores musculares, y de cabeza y malestar general. En ese orden, se recomienda también buena alimentación para fortalecer el sistema inmunológico. Además, la inoculación contra la influenza, disponible en los puestos fijos de vacunación, para niños, niñas, adultos mayores, personas diabéticas y con otras enfermedades y población general.