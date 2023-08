Ministerio Público encuentra Pornografía Infantil en celular de Micky López

Fotografías y videos exhibiendo altas sumas de dinero, armas de fuego y vehículos de lujo, son solo algunos de los elementos encontrados en los teléfonos que incautó el Ministerio Público durante los allanamientos realizados al empresario Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado de encabezar una red de narcotráfico y lavado de activos, y quien es esposo de la diputada Rosa Amelia Pilarte.

Entre las imágenes que forman parte de las pruebas periciales que presenta el órgano acusador contra el imputado también aparecen retratos de aeronaves, joyas, bebidas alcohólicas y fotos de niños desnudos.

A continuación el desglose descrito por el organismo en la instancia sobre lo encontrados en los siete teléfonos analizados.

Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público, titulado: “Análisis de las evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), del caso IFRN-026-2020-A, practicada al celular Iphone 11 Pro Max A2161, IMEI No. 35392105490072, marcada como evidencia A6. Pretensiones probatorias: El Ministerio Público prueba, que en el referido celular aparecen imágenes y videos de José Miguel López Pilarte, con arma de fuego, dinero en pesos Page 56 of 363 dominicanos y en dólares, carro de lujos, vehículos de alta gama, demostrando el dinero que mueven, los vehículos que poseen y que los mismos no pueden justificar dichos activos. De igual manera, se extrae un video pornográfico infantil, entre dos niños (ambos sexo masculino).

Puedes leer también: Micky López y los tres comunicadores van a 3:30 a la Procuraduría

Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público, titulado: “Análisis correspondiente al Informe IFRN-026-2020-A dispositivo marcado como A7”, practicado al celular marca Iphone, color negro, modelo A2161, imei No. 353888101561216 y 35388810156121. Pretensiones probatorias: El Ministerio Público prueba, que en el referido celular aparecen imágenes de joyas preciosas, imágenes y videos de los imputados, vehículos de alta gama, fotografía de sobre manilas con nombre de personas y montos de dinero, imágenes de propaganda política, una caja de dinero de denominaciones de cien y mil pesos, imágenes de helicóptero, de cheque a nombre de José Miguel Pilarte, de 28 de abril de 2020 del Banco Caribe.

Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público, titulado: “Análisis de las evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), del caso IFRN-026-2020-A, practicada al celular Apple, Iphone X TD-LTE (A1901), modelo Iphone10, 5, imei No. 353044099343874, marcada como evidencia A5. Pretensiones probatorias: El Ministerio Público prueba, que en el referido celular aparecen imágenes y videos de vehículos de alta gama, fotos repetidas de otros de los celulares demostrando que se encontraban presente el día de los hechos (especialmente en frente del helicóptero), denuncia en Fiscalía de La Vega, 12 litros de wisky, dinero, arma de fuego, video de pornografía infantil, entre una niña y un niño, así como de un niño con su pene erecto y otro flácido, con la que demostramos existe un delito Page 57 of 363 de pornografía infantil, así como la vinculación a la red, movimiento de dinero no justificativo y demás elementos que el mismo análisis corrobora.

Fuente: NDigital