Ministerio Público avanza con presentación de pruebas testimoniales en juicio de imputados Operación 13

El Ministerio Público resaltó este miércoles que avanza con la presentación de las pruebas testimoniales en el juicio que se sigue contra los procesados por el sorteo de quinielas fraudulento, celebrado el 1 de mayo de 2021 en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, destacando que han sido escuchados 12 de los 26 propuestos.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó el avance del proceso y adelantó que podrían concluir el viernes con la presentación de todas las pruebas ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar (presidenta), Yissel Soto y Katherine Rubio.

“En el día de hoy escuchamos doce testigos de los 26 propuestos en la acusación. Vamos mañana a continuar con el resto de las pruebas testimoniales. Confiamos que para el viernes el Ministerio Público ha concluido con la presentación de todas sus pruebas al juicio, incluyendo las periciales y documentales”, adelantó Ortiz sobre el proceso judicial.

“Los testigos han referido, varios de ellos, que este fraude no se hubiese materializado sin la participación de Dicent, ex administrador de la Lotería Nacional). Es que este imputado es la cabeza de la organización y no es posible haber instrumentado, organizado y ejecutado una acción de esta magnitud sin la participación directa y la aprobación de la principal autoridad de la institución”, dijo al responder preguntas de la prensa, luego de concluida la jornada de este miércoles.

Puedes leer también: Mirna Ortiz resalta Ministerio Público ha iniciado en tiempo récord el juicio contra acusados en Operación 13

Ortiz representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Alexis Piña, Yudelka Holguín Liz, Miguel Crucey y Andrés Mena.

El tribunal conoce el expediente presentado por el Ministerio Público contra los acusados de perpetrar el fraude con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos, a través del sorteo fraudulento, en el que se mostró como ganador el bolo número 13.

Además de Maisichell Dicent, principal imputado en la acusación del Ministerio Público, el proceso se sigue contra los coimputados William Rosario Ortiz, Eladio Batista, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa.

A este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), quien fue declarado en rebeldía a solicitud del Ministerio Público y es perseguido por las autoridades.

En el juicio, que se reinició esta semana en virtud de que una integrante del tribunal tuvo que ser sustituida por asuntos de salud, las juezas deberán decidir si condenan o no a los acusados.

El pasado lunes, después de reiniciado el juicio los fiscales que representan al Ministerio Público comenzaron a leer de nuevo la acusación y en esta etapa del proceso presentan sus pruebas.

La audiencia continuará este jueves por disposición del tribunal.