Ministerio de Salud llama a tomar medidas para evitar el Dengue

El Ministerio de Salud Pública (MSP), realizó este viernes la segunda Feria de la Salud, en el sector La Zurza, Distrito Nacional, en colaboración con los comunitarios y la Junta de Vecinos, para seguir vigilando la situación sanitaria de la zona y controlar enfermedades como el dengue, y otras afecciones comunes de la época. Una gran cantidad de la población salió beneficiada con más de una docena de servicios de salud integral. También se entregó un ejemplar del Plan Estratégico Nacional de Salud (PLANDES2030).

La jornada de salud encabezada por el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, forma parte de la continuidad a las intervenciones que se realizaron en la zona por los casos registrados por cólera y las estrategias que está implementando el MSP, para prevenir, mitigar todo tipo de enfermedades y mantener la tranquilidad de la población en sentido general.

En ese contexto, señaló que el operativo también está enfocado en mitigar el dengue, ya que forma parte de las enfermedades comunes del verano, al tiempo que llamó a la población a integrarse a las acciones a ejecutar en los operativos de fumigación, limpieza de espacios y artefactos que puedan acumular agua y formar criaderos de mosquitos, entre ellos, gomas y otros. Al igual la concientización de los comunitarios que son los principales entes para evitar la enfermedad.

«Nosotros como autoridades de Salud, estamos altamente vigilantes, activos, no solo a las enfermedades más comunes, sino a todas las situaciones sanitarias que se puedan presentar en el país, les pedimos a la población que debemos mantenernos unidos y que adopten las medidas preventivas, especialmente en esta época, ya que esta enfermedad requiere más de ustedes que de nosotros, de sus cuidados, de la eliminación de criaderos del mosquito que es lo principal», reiteró el ministro.

Entrega PLANDES 2030

El también presidente del Gabinete de Salud, doctor Daniel Rivera, entregó a la directiva de la Junta de Vecinos FundaZurza, un ejemplar del «Plan Estratégico Nacional de Salud (PLANDES 2030)», donde señaló que, con la implementación del documento, se garantiza la continuidad de los servicios comunitarios en las áreas vulnerables del país. Al tiempo que valoró el esfuerzo y el arduo trabajo realizados por los comunitarios para lograr el control del cólera, y otras enfermedades en esta zona.

«Hoy estamos aquí no solo para mantener la supervisión y vigilancia activa en estas áreas, sino también para darle las gracias a todos ustedes en especial a la junta de vecinos, que puso todo su empeño para controlar el cólera y los casos diarreicos agudos que se estaban presentando, de no haber sido por ustedes esto no fuera posible”. Por eso entrego este documento, que va a contribuir a la educación y prevención en la salud, como lo anhela el presidente Luis Abinader”, señaló.

En el acto también habló el doctor Jesús Suardí, director del Área IV de Salud, quien agradeció del Ministerio y de las autoridades, los operativos en el sector La Zurza, en la cual cientos de personas de la zona y áreas aledañas han sido beneficiadas con los servicios sanitarios que se ofrecen.

Mientras que, el señor Germán Herrera, presidente de FundaZurza, al recibir el Plan Estratégico Nacional 2030, agradeció al doctor Rivera, por ir personalmente a hacer la entrega de «tan importante material», y resaltó «el presidente Luis Abinader hizo muy buena elección al designar al doctor Rivera como ministro de Salud, porque ha logrado en dos años lo que nadie había logrado».

En la actividad realizada en la Escuela Aida Cartagena Portalatin, se ofrecieron servicios de vacunación y desparasitación, consultas de medicina general, odontología, pediatría, entre otros.

La jornada de Salud, realizada en la escuela Aida Cartagena Portalatin. Contó con la presencia de la doctora Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres, y los viceministros de Fortalecimiento y Desarrollo de Salud y Asistencia Social, licenciado Miguel Rodríguez Viñas y Raysa Bello, el reverendo Joselito Beltrán, de la Parroquia San Juan Bautista, Jardín Divino Niño de Jesús colaboradores y otras personalidades.