Migración investiga denuncia de supuesta violación a menor en Bávaro

La Dirección General de Migración (DGM) investiga la denuncia sobre una supuesta violación a una haitiana menor de edad en Bávaro, provincia La Altagracia.

La institución interroga a todos los inspectores migratorios que participaron en el operativo de interdicción el pasado el viernes 5 de abril cuando se registró la acción denunciada.

Las indagatorias se realizan de manera conjunta con el Ministerio Público de la provincia La Altagracia, que está al tanto de los hechos y la Dirección General de Migración coopera con las autoridades para esclarecer el caso.

Venancio Alcántara, director de Migración calificó de reprochable ese tipo de ultraje y garantiza a la ciudadanía que si uno de los inspectores está involucrado en esa violación tan bochornosa será cancelado y puesto a disposición de la justicia para determine su inocencia o culpabilidad.

Agregó que no tendrá contemplación debido a que no tolera ese tipo de acciones, porque a diario a los inspectores migratorios se le instruye para tratar con respeto a los extranjeros interdictados, no importa la nacionalidad, por que su misión es cumplir la ley 285 – 04.

Los inspectores migratorios andan en las calles debidamente identificados y NO usan pasamontañas para evitar confusión y que la ciudadanía reconozca cuando se trata de operaciones de Migración.