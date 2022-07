Ley de Extinción de Dominio contempla sanciones a fiscales se excedan

Santo Domingo.- No es verdad que alguien que tenga una tierra y no tenga título le será quitado cuando entre en vigencia la ley de Extinción de Dominio ya que la pieza legislativa contempla sanciones para los funcionaros que comentan excesos en su aplicación explicó el senador Antonio Taveras.

“Le proyecto de Ley de Extinción de Dominio que se aprobó tiene un listado de doce delitos por los cuales se puede iniciar un juicio de extinción de dominio que son narcotráfico, trata de personas, contrabando, delito tributario, robo al Estado, estafa al Estado, entre otros. No es verdad que alguien que tenga una tierra y no tenga título le será quitado”, explicó el legislador de la provincia Santo Domingo.

Entrevistado el Matutino El Día que se trasmite por Telesistema, el dirigente político dijo que desde la opinión pública se ha levantado una serie de “sicarios del derecho”, que buscan desacreditar la ley desinformando.

“Ha habido una andanada de sicarios del derecho obedeciendo muchas veces a individuos que están presos que este Ministerio Público ha estado investigando”, apuntó Taveras Guzmán.

Sanciones

El legislador por la provincia Santo Domingo negó que la propuesta ley diera pie a decomisar bienes e inmuebles de cualquier persona que no pueda demostrar la procedencia de los fondos con los que fueron adquiridos, como vehículos que han sido vendidos a más de una persona a través del tiempo.

“En este proyecto de ley se le impondrán de tres a cinco años de cárcel los miembros del Ministerio Público que cometa abusos de la ley, de 50 a 400 salario mínimos de multa, la inhabilitación del ejercicio profesional y no se da ningún incentivo de los decomisado”, aclaró.

Explicó que el Ministerio Público como órgano acusador tiene la facultada de realizar las investigaciones y si la misma tiene méritos pasa al juez de control para que deicida a ver si debe ir a juicio de extinción de dominio.

Sobre la opinión de alguno de sus colegas legisladores de que existe un interés de la Embajada Americana en la aprobación de esta ley, Antonio Taveras dijo que los Estados Unidos están en todas partes del mundo y manifestó que este es un proyecto nuevo al que ya se habría propuesto y que lo han “aplatanado”.

“Nosotros somos los proponentes porque es diferente al que había antes, porque sabemos de las fragilidades institucionales de las que adolecemos, se habla de que el Ministerio Público tendrá supra poderes y es mentira, nosotros les hemos amarrados las manos para que no cometa ningún exceso”, explicó el presidente de la comisión de justicia del Senado.

Orgánica

“Nosotros entendemos que la ley no es orgánica por no afecta derechos; si usted tiene derecho sobre un bien mal ávido el Estado nuca le va otorgar derecho, usted tiene posesión pero no tiene derecho”, resaltó el legislador.

Manifestó que han puesto un año para la entrada en funcionamiento de la ley en el que se preparan los fiscales y jueces.