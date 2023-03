Julio Sabala: «A mí me contrataron para que pusiera la sal, la pimienta como lo establecí»

Julio Sabala salió al frente de la lluvia de críticas a su participación como conductor principal de Premios Soberano 2023.

“A mí me contrataron para que pusiera la sal, la pimienta como lo establecí, pero sin que se me vaya la mano, y también para que fuera irreverente sin deslucir la ceremonia. Esa era mi responsabilidad, ese era el morbo del público, esa era mi función dentro del engranaje, yo no tenía esas garantías y luego me encontré que la parte operativa a la hora de la ejecución, tuvo unos errores garrafales que naturalmente capitalizo o me lastiman y me agredían a mí”, afirmó Sabala.

Al hablar vía una videollamada con el programa El Show del mediodía, Sabala dijo que asumió el riesgo “asumí ese riesgo” de una producción que no estuvo completa, y que sabía e intuía «porque no hay que ser vidente» que si no quedaba como esperaba me convertiría encarnada para todas las redes, para todos los detractores de los premios, para el que yo no le caigo bien, para el que tenga algún tipo de intereses, para los otros medios que podía tener reserva contra ese medio que lo transmitía, entonces yo era el sujeto paciente, fui el cordero de Dios que fue al sacrificio abnegado con tal de que no se lastimaran las expectativas de los premios”.

Premio Soberano, que organizan la Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional, fueron entregados anoche en una ceremonia que produjo Alberto Zayas.

Desde el Teatro Nacional se presentó un evento que visualmente estuvo muy creativo con luces multicolores y un opening a ritmo de música urbana del cantante el Alfa, quien subió al escenario para cantar dos de sus mejores temas.

Fuente: Arte y Medio