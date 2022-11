Juez ataca Pepca por investigación del Poder Judicial

Santo Domingo:- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, acusó al Ministerio Público de acusarlo con “injurias y calumnias”, tras anunciarse que está bajo investigación por una serie de sentencias emitidas por él a favor de acusados de corrupción y narcotraficantes.

La arremetida contra el Ministerio Público se produce pese a que la investigación en su contra la realizó el Inspector del Poder Judicial, quien solicitó al Consejo del Poder Judicial la designación de un Consejero de Instrucción y fue quien entregó la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) la investigación en la que se encontraron indicios de responsabilidad penal para que profundice las indagatorias.

El suspendido magistrado dijo que la persecución del Ministerio Público en su contra, guardan “un oscuro propósito”, tras indicar que no se opone a ser investigado, inclusive cuestionado, pues es un servidor público “y los jueces recibimos nuestros salarios de los impuestos del pueblo”.

“Estoy vil e injustificadamente atacado por el Ministerio Público, el cual es una parte interesada en el proceso penal y los jueces que somos los terceros imparciales estamos en la obligación legal y constitucional de refrenar sus actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes en contra de todo ciudadano”, expresó el juez.

Asimismo, dijo que este entramado malicioso, mentiroso y servil logre amañar la decisión de los jueces a su voluntad, queda la ciudadanía desprotegida en sus derechos fundamentales, si el juez no puede fallar con independencia conforme a la Carta Magna, el valor justicia no se materializa.

“Tenemos un Ministerio Público que quiere ser juez y parte, pues, la Pepca, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no a preparar la apelación del caso, sino a perseguir al que ha juzgado conforme a justicia y los parámetros legales, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho.

El papel del juez es aplicar las leyes con sentido de justicia y la del Ministerio Público, es acusar y presentar las pruebas que demuestren su acusación, pero “presentación objetiva de las pruebas es que logre justificarlas”.

Ministerio Público se cree un “dios olimpo”

Reacción. Juan Francisco Rodríguez Consoró llama la atención que el Ministerio Público que se entienda ser un dios del Olimpo, que se quiera colocar por encima del bien y del mal.

Asimismo, el suspendido magistrado recordó las expresiones de la exjueza y actual procuradora Miriam Germán Brito, que reza: “Los jueces no están para complacer a nadie y “la teoría de caso del Ministerio Público no es prueba”. Agregó el juez, “que, al igual que yo, fue injuriada y públicamente acusada”.